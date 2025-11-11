Dua Lipa y su intenso tour porteño

La cantante británica Dua Lipa visitó Argentina en el marco de su gira Radical Optimism Tour, ofreciendo dos shows con entradas agotadas en el Estadio de River Plate el viernes y sábado pasado, con una asistencia total de más de 120.000 personas.

La artista reafirmó su conexión con el público local al sorprender con gestos de cercanía cultural, como la interpretación de clásicos del rock nacional en perfecto español. En su primera noche, homenajeó a Soda Stereo cantando «De Música Ligera», y en la segunda, hizo lo propio con «Tu misterioso alguien» de Miranda!, generando gran euforia y reacciones de «shock total» por parte de los miembros de las bandas.

Más allá del escenario, la visita de Dua Lipa a Buenos Aires estuvo marcada por el interés en la cultura y la gastronomía local. Se la vio disfrutando de la ciudad con su hermana, Rina Lipa, y visitó restaurantes emblemáticos, como la parrilla Madre Rojas en Villa Crespo y El Preferido de Palermo, al que ya había ido en su anterior visita de 2022. También acaparó la atención al ser invitada al Superclásico de fútbol entre Boca y River, presenciando el partido en la Bombonera.

La estrella pop y el público argentino reafirmaron su vinculo combinando dos shows deslumbrantes con una inmersión en la vida porteña que fue ampliamente celebrada por sus seguidores.