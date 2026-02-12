Dos obras largamente reclamadas ahora están en marcha

Desde la Municipalidad se informó que dos obras largamente reclamadas, finalmente, están siendo activadas. Una en Ciudad Nueva, la otra en el Hogar de Ancianos.

La provisión de agua para la zona de Ciudad Nueva es un problema complejo, no sólo por la mala calidad de la misma sino tambien por los problemas de presión. Para aliviar estó ultimo, la Municipalidad completó la instalación de una nueva bomba en el sistema de agua de red, ubicada en la calle Juan José Paso, entre el Acceso Presidente Perón y Dorrego. Esta obra se presenta como una medida esencial para fortalecer la infraestructura hídrica en un sector de la planta urbana donde el servicio se encuentra bajo gestión municipal. El objetivo principal de esta incorporación tecnológica es resolver de manera definitiva las dificultades históricas relacionadas con la presión del suministro en la zona de Ciudad Nueva. Según informaron las autoridades locales, el nuevo equipamiento permitirá una distribución más eficiente del recurso, garantizando una provisión estable para los residentes del área y optimizando el rendimiento general de la red hídrica. La Intendente Gentile, de recorrida por el lugar, expresó que estas inversiones en infraestructura básica son una prioridad para su gestión dado que “afectan directamente la calidad de vida cotidiana de los vecinos y responden a demandas de larga data en el sector”.



La otra obra largamente reclamada que ahora finalmente se está concretando es la reforma de los baños en el Hogar de Ancianos. Las malas condiciones de este sector, implica la baja de las prestaciones de PAMI para que nuevos afiliados puedan tener una morada en esa institución. No cumplía con las condiciones básicas para prestar el servicio. Una deuda social lamentable. El reclamo fue hecho y se escuchó desde hace más de un año desde la misma Secretaría de Salud.

Segun se informó desde la Municipalidad, el proyecto consiste en el reacondicionamiento total del sector, el cual ha sido desmantelado y reconstruido para garantizar estándares óptimos de higiene y funcionalidad. Entre las mejoras más significativas destaca la creación de un baño adaptado específicamente para personas con discapacidad, una medida que busca eliminar barreras arquitectónicas y asegurar la plena inclusión de todos los internos, independientemente de su movilidad.

Gentile también visitó esta obray dijo que “el mantenimiento y la modernización de los espacios destinados al cuidado de adultos mayores constituyen un eje prioritario de su administración”. Aclaró que “no son cuestiones estéticas, sino acciones concretas orientadas a fortalecer el bienestar y la dignidad de los ciudadanos que residen en el hogar municipal”. Finalmente, después de los reclamos largamente expresados, las obras están en marcha.