Domingo ¿De bajón?

(Por Lic. Magdalena Maineri)

Cuando es domingo, mayormente a la tarde/noche, aparece un extraño sentimiento de nostalgia que nos inunda: “Terminó el fin de semana y mañana hay que volver a trabajar”. El sentimiento no sólo se da porque no queremos que los buenos momentos se acaben, ya que el fin de semana es el momento en que nos desentendemos de las responsabilidades y aparecen nuestros verdaderos deseos, nos levantamos más tarde y los tiempos son más espaciados que durante la semana, sino, porque muchas veces, dicha nostalgia aparece porque vamos a regresar a una actividad que no nos gusta, o por más que nos guste, tenemos que cumplir horarios o realizar actividades forzadamente.

Claramente, y aunque sea difícil aceparlo, es importante reconocer que el origen de la emoción es llevar una vida que no disfrutamos al 100% cada día. Y está bien no estar felices y contentos todo el tiempo. Nos acostumbramos a actuar por miedo y en busca de una remuneración económica o reconocimiento… Hay momentos en los que es imprescindible cumplir con nuestras obligaciones, porque no siempre y no todos pueden trabajar de lo que realmente les apasiona. Pero es importante no perder ese deseo, tenerlo latente y llevarlo a cabo de vez en cuando, es lo que nos “recarga” para luego seguir con las obligaciones.

Hay dos formas de terminar el fin de semana y esperar el lunes: desde el bajón, y quedándonos solo con que “mañana hay que volver a trabajar” y nuevamente faltan 5 días para volver al fin de semana, o haciendo un balance de todo lo que sí pudimos hacer en el tiempo libre, y todo lo que vamos a poder hacer el fin de semana siguiente, proyectando nuestras actividades, (aunque no quiere decir, que la nostalgia no se haga presente en algún momento), sino que depende de cómo la interpretemos.

Ante cualquier inquietud, no dudes en contactarme para una atención virtual o presencial.

IG: lic.magdamaineri

Cel: 221-3042930

MP: 55.676