Dólar oficial repunta con calma cambiaria

La brecha del tipo de cambio con el techo de la banda se consolidó por encima del 5% durante las últimas cuatro ruedas.

El dólar oficial retomó las subas este viernes y cerró la semana en alza. Pese a eso, en los últimos cuatro días hábiles la brecha contra el techo de la banda cambiaria se consolidó a más del 5%. Si bien la inflación generó sorpresas por su incremento sostenido, el foco de los inversores se focaliza en la política del Tesoro en cuanto a la acumulación de divisas.

El dólar mayorista cerró a $1.441 para la venta tras encadenar dos rondas de correcciones, una suba de $5 respecto a ayer. El esquema de bandas cambiarias fijó para este viernes un techo de libre flotación de $1.517, lo que dejó al tipo de cambio oficial aún 5,3% por debajo de ese límite. En la semana, el mayorista cerró con una leve alza de $6.

En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con subas generalizadas de hasta 0,4%. El mercado «pricea» que el tipo de cambio mayorista a finales de diciembre llegará a $1.453.

En el Banco Nación (BNA) cotizó a $1.465 para la venta y se sostuvo a $20 por encima del blue, que opera con una leve baja en $1.445, según el relevamiento de Ámbito en la city porteña.

Con esta dinámica, el dólar tarjeta —que surge del tipo de cambio minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias— alcanzó los $1.898.

En ese marco, dentro de los financieros, el MEP cotiza $1.478,44, mientras que el CCL opera a $1.512,68, con una brecha que vuelve al 5%. Por su parte, el dólar cripto cotiza a $1.500.

¿El Tesoro compró reservas?

Desde Portfolio Personal Inversores (PPI) destacaron los rumores de que el Tesoro habría comprado ayer unos u$s220 millones. «Aún sin datos ni confirmación oficial, todo apunta a que la operatoria se habría canalizado vía operaciones en bloque si se canalizaron vía mercado, dado que el volumen operado en MAE se mantuvo en niveles normales, en línea con los días previos».

La novedad se conoce poco después que trascendiera que el Tesoro debió salir a vender dólares hace unos últimos días para contener la sostenida demanda de divisas, en un mercado con una oferta relativamente acotada, según confirmaron a Ámbito diversas fuentes de la city. (Ámbito Financiero)