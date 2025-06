Doblete por aumentos salariales

Esta noche hay función doble en el Concejo Delibertante. Por un lado, la sesión ordinaria. Por otro, la Especial para la modificación de la pauta salarial de los empleados municipales. Un tema que navega en las castigadas aguas de las arcas municipales. Hay que modficar la ordenaza que se habia firmado a fines del 24 con los aumentos ya programados para el 2025. Pero como la situación en la calle sigue apretada, por más que haya bajado la inflación, los niveles de consumo marcan la «paz del cementerio». Por eso lo gremios pideron retocar los salarios de los empleados, más allá de lo firmado en diciembre.

Finalmente en una reunión entre municipio y los tres gremios acordaron el pago de un aumento del 2% no remunerativo sobre los ingresos vigentes en mayo, aplicables en junio y julio, y en agosto pasarlo al básico. Esto es solo para los empleados municipales, excluyendo a funcionarios y a quienes estén de licencia sin goce de haberes. Ademas, se acordó reabrir la mesa de paritarias a partir de agosto. Los gremios dejaron claro, y rubricado en un acta, que no renuncian a los aumentos pautados en la ordenanza complementaria 2025. El 30 de junio se paga el aguinaldo y dos dias despues el sueldo de junio.

Con el famoso anuncio de la «emergencia económica» que, evidentemente quedó en solo eso, un anuncio de ocasión porque, a casi dos meses, no hubo medidas acorde a semenjante panorama. Si las hubo, no fueron anunciadas. Uno de los pedidos de entonces fue el congelamiento salarial para empleados. Claramente no tuvo exito, tampoco el aumento del 4% pero con tope salarial.

Segun una fuente que està detras`de los numeros, «la Provincia gira alrededor de 1000 millones, de los cuales, descontando cargas sociales, Ioma, etc, llegan efectivos entre 500 y 600. Recaudación ronda los 300 millones, tan solo de Red Vial y Tasa Municipal. De sueldos se van 1800 millones» y recien en estos dias el Municipio «levantó el rojo de mayo en el banco para poder seguir usando ese descubierto al mes siguiente. Claramente los compromisos firmados para los aumentos no lo pueden cumplir». Si a esto se le suma una prestación de servicios básicos deficiente o mala que hace que la gente no pague, el Municipio (sobredimensionado) sigue en una situación crítica. A los vecinos no se le puede pedir más.