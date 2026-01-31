DNI y Pasaporte renovados

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) ha anunciado una transformación profunda en los estándares de identificación de Argentina con el lanzamiento de versiones actualizadas del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte. Esta medida, que entra en vigor de forma inmediata, busca no solo renovar la estética de los documentos oficiales, sino elevar los niveles de seguridad para cumplir con las exigentes normativas internacionales de aviación y control fronterizo.

La actualización ha sido formalizada a través de una serie de disposiciones oficiales que marcan un cambio de mando y de visión tecnológica dentro del organismo. Los nuevos ejemplares incorporan tecnología de vanguardia, destacando el uso de policarbonato y sistemas de impresión láser que dificultan significativamente cualquier intento de falsificación. En el caso del DNI, aunque se mantiene el formato de tarjeta con chip, se han introducido elementos visuales que refuerzan la identidad nacional, tales como imágenes de la cordillera, glaciares y el mapa bicontinental, integrados mediante técnicas de impresión en iris y hologramas de última generación.



Uno de los avances más notables es la inclusión de una ventana transparente con imagen fantasma y una imagen láser cambiante, herramientas que permiten a las autoridades de control verificar la autenticidad del documento con mayor celeridad y precisión. Estas modificaciones responden directamente a los parámetros establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), asegurando que los ciudadanos argentinos cuenten con credenciales que sean compatibles con los sistemas de seguridad global más avanzados.

Por su parte, el pasaporte argentino también ha sido objeto de una reingeniería técnica. La nueva versión cuenta con una hoja de datos fabricada íntegramente en policarbonato y grabada a láser, eliminando los métodos de impresión tradicionales que resultaban más vulnerables al desgaste y la manipulación. Este diseño se complementa con 34 páginas de alta seguridad que distribuyen diversas medidas de protección en tres niveles distintos, garantizando la integridad de la información del viajero en cualquier puerto de entrada internacional.

A pesar de estas innovaciones, las autoridades han emitido un mensaje de tranquilidad para la población respecto a la vigencia de los documentos actuales. El Renaper confirmó que todos los DNI y pasaportes emitidos con anterioridad seguirán siendo plenamente válidos hasta la fecha de vencimiento que figura en cada ejemplar. La transición hacia el nuevo diseño será gradual, ya que el organismo planea agotar el stock de insumos existentes antes de generalizar la entrega del nuevo modelo, asegurando así una gestión eficiente de los recursos públicos mientras el país se alinea con el futuro de la identificación digital y física.