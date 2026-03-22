Dino Fileccia y la actualidad del Club Agustín Alvarez

El Club Biblioteca Agustín Álvarez le entregó a cada chico que forma parte de las categorías inferiores una camiseta y un pantalón. Cada indumentaria está numerada del 1 al 250 y es la que utilizará cada chico para competir en la Liga. Dino Fileccia, presidente del club, estuvo en el estudio de Supernova 97.9, para contar en “Supernova Deportivo” cómo nació la iniciativa y cuáles son los objetivos.

También, nos comentó acerca del presente de la primera, que desde la llegada de Omar Santorelli como director técnico logró salir del fondo de la tabla de posiciones.

El Rojo del Palomar, bajo la dirección técnica de Gonzalo Choy, había terminado la primera mitad del campeonato en el fondo de la tabla de posiciones con tan solo cuatro unidades. En 2026 ganó cuatro de los seis partidos que disputó y está en la décima posición con 16 puntos. Este fin de semana recibirá a El Fortín, que va noveno.