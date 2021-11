Día del vino: 5 datos relevantes sobre su consumo

Es casi un rito llevar un vino a la reunión del domingo, pedirlo en una cita o pedir una copa para una fecha especial, Incluso cada vez más en los bares podemos encontrar opciones como Tinto Verano o Sangría, y es que vivimos en el país productor de vino más importante de la región. Pero no solo es la producción: La Argentina ocupa el lugar número siete a nivel mundial de consumo per cápita de vino, con 22 litros de vino anuales por habitante, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El vino en la pandemia: cómo se consume en casa Si bien durante los meses de ASPO se resintió el consumo en bares y restaurantes, aumentó el consumo domiciliario. Gelt indagó en sus usuarios y observó que, a diferencia de la cerveza, cuyos consumidores son en un 66% adultos/as que viven solos/as, el vino se toma más en los hogares de parejas o de solteros/as con hijos/as, con un incremento del consumo de un 19% por sobre el promedio en ambos casos. Dime qué tomas y te diré qué comes Usualmente con el vino tinto el maridaje es más sencillo: se acompaña de carnes rojas asadas o a la parrilla, gran variedad de pastas y pizza, mientras los blancos se acompañan con pescados, mariscos y aves. Tiene sentido entonces que en el país del asado sea el tinto el más elegido y el Malbec la variedad más solicitada. Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en Argentina hay 223.585 hectáreas cultivadas con viñedos y el 21% de ellas son Malbec. Cuánto más viejo más rico: Los Baby Boomers desempolvan las botellas Si bien la bebida más conocida de Argentina es adquirida por todas las generaciones, los resultados de Gelt, muestran que es la bebida preferida de los Baby Boomers: el consumo de los/as usuarios/as de entre 55 y 75 años, muestra un incremento del 170% de volumen con respecto al promedio Cuándo es un buen momento Es costumbre sentarse a beber una copa de vino durante el fin de semana, Según la información relevada por Gelt, el ranking corrobora la teoría que durante el fin de semana, se nuclean las compras de vinos. El sábado las ventas incrementan en un 35% por sobre el promedio.