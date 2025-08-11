Denuncia ratificada y ampliada contra la Intendente

En el marco de la Investigación Penal Preparatoria N° 09-00-004413, el pasado viernes el bloque de La Libertad Avanza — integrado por los concejales Sol Ormaechea y Luis Moos— ratificó y amplió la denuncia penal contra la intendenta María José Gentile, a raíz del caso de la Jueza de Faltas condenada por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público, en concurso ideal. Esta nueva presentación se suma a las denuncias ya realizadas por los casos “Nandi” y “Coaching Ontológico”, ambas también dirigidas contra la actual gestión municipal.