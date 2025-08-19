Denuncia contra el Juez de Paz

El Juez de Paz Letrado de la ciudad de 9 de Julio, Dr. Alejandro Casas, ha sido formalmente denunciado por el delito de prevaricato en el marco de la Investigación Penal Preparatoria IPP 09-00-12250-25.

La acusación no se limitó al fuero penal. Fue elevada con carácter urgente a dos organismos clave de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: La Subsecretaría de Control Disciplinario (Denuncia Nº 3000-35685-2025) y la Secretaría Penal.

Según consta en la denuncia, el magistrado habría dictado una sentencia de caducidad de instancia cuando los plazos procesales aún se encontraban formalmente suspendidos. Además, no ordenó su reanudación, no notificó a las partes involucradas y, lo más grave, ante el pedido de caducidad formulado por la parte demandada, omitió dar traslado a la contraparte, quebrantando el principio del debido proceso.

Fuentes vinculadas al expediente aseguran que se trataría de una conducta incompatible con la función judicial y de una violación directa al Código Procesal.

La situación reviste una gravedad institucional sin precedentes en el Juzgado de Paz de 9 de Julio, y ha encendido las alarmas tanto a nivel local como provincial.