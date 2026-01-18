Defensores ganó y se ilusiona

Defensores de la Boca venció 3-0 a 12 de Octubre ayer por la tarde en la quinta fecha de la Fase II del Torneo de Ascenso, partido que se disputó en la cancha de Once Tigres. Llegó a 13 unidades y es el único líder con 5 de diferencia. Hoy juegan 18 de Octubre, su máximo perseguidor, que tiene la obligación de ganar y Dudidgnac.

Todavía no perdió en la Fase II, Defensores de La Boca, que quedó a un paso de ganar el Mayor. Emmanuel Maidana, Lautaro Bonello y Luis Marzziotta fueron los autores de los goles para el contundente triunfo frente a 12 de Octubre.

Hoy jugarán 18 de Octubre y Dudignac. «El Provin», que ganó la Fase I, tiene 8 unidades, debe ganar y el próximo domingo definir mano a mano ante el puntero.