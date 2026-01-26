Dedicación exclusiva

El nuevo año trajo excelentes noticias para el sueño boxístico de Franco “Panterita” Rodríguez y de su entrenador, Elías Pino. Dos empresas locales, Mecano y Ceres, se la han jugado a pleno apostando por el futuro del joven boxeador local brindándoles el apoyo económico, la “banca”, para que ambos se dediquen full time a la actividad deportiva.

Este apoyo le permitió a ambos dejar sus trabajos y dedicarse la semana entera a entrenar, gestionar y disponer de tiempo completo para prepararse como un verdadero profesional. “Panterita” y Elías estuvieron en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) contando los deatlles de este cambio y los próximos objetivos, con la mente puesta en un campus en Mendoza en los próximos días y un combate a confimar para el abril, la siguiente parada en la carrera hacia, según Elias Pino, “un título mundial”.