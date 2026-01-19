19 Ene 2026
28 C
Nueve de Julio
Buscar
Deportes

Debut y despedida para Navone en Australian Open

El nuevejuliense Mariano Navone no pudo completar la remontada ante el serbio Hamad Medjedovic (6-2, 6-7(3), 6-4 y 6-2) y se despidió del Abierto de Australia donde progresa el balcánico que en segunda ronda jugará contra el el australiano Alex de Miñaur.

Tres horas y cuatro minutos de resistencia ofreció el argentino. Navone, 74 del ránking ATP, se encontró con un rival superior que llevó su juego casi a la perfección durante casi todo el encuentro. Así se termina la primera gira del año para La Nave, que regresará a la Argentina para preparar el polvo de ladrillo.

Medjedovic, por su parte, sumó ante Navone su primer triunfo en un torneo de este nivel.

 

Últimas noticias

LocalesMartin Parise -

9 de Julio recibió un subsidio para caminos

El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha formalizado una asistencia económica clave para dos distritos del interior...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra