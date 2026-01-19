Debut y despedida para Navone en Australian Open

El nuevejuliense Mariano Navone no pudo completar la remontada ante el serbio Hamad Medjedovic (6-2, 6-7(3), 6-4 y 6-2) y se despidió del Abierto de Australia donde progresa el balcánico que en segunda ronda jugará contra el el australiano Alex de Miñaur.

Tres horas y cuatro minutos de resistencia ofreció el argentino. Navone, 74 del ránking ATP, se encontró con un rival superior que llevó su juego casi a la perfección durante casi todo el encuentro. Así se termina la primera gira del año para La Nave, que regresará a la Argentina para preparar el polvo de ladrillo.

Medjedovic, por su parte, sumó ante Navone su primer triunfo en un torneo de este nivel.