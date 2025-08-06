Debate sobre la jueza que continúa en funciones mientras avanza su causa

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de 9 de Julio expuso en Temprano para todo (Supernova 97.9) la posición del cuerpo en torno a la conflictiva situación creada por la Jueza de Faltas del partido, Florencia Valinoti y refutó algunos de los argumentos del editorial de hoy de Semanario Extra “No es pasividad, es complicidad”

Malis argumentó que la eventual decisión de apartarla del puesto no corresponde al Concejo Deliberante local. La jueza resiste su apartamiento del cargo que ya le solicitó la Intendente y que le crea por añadidura un problema político.