Daletto no se sumó a Nación pero espera en Provincia

El ex diputado bonaerense no logró incorporarse al equipo de AySA y ahora busca asilo en la gestión Kicillof.

Según pudo saber Cuestión Política, el ex diputado bonaerense Marcelo Daletto no logró incorporarse a la gestión nacional de AySA. El hombre que responde políticamente al ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, sonaba como posiblemente integante del directorio de la empresa estatal que conduce Malena Galmarini.

En ese sentido, la buena relación entre Sergio Massa y Monzó era el motor de la posible llegada de Daletto a la empresa estatal. No obstante, desde el kirchnerismo pusieron el grito en el cielo y frenaron el desembarco del hombre del PRO.

Igualmente no se cerraron las puertas de la gestión de Todos para el hombre de Chacabuco. Es que existe la posibilidad de que Daletto se sume a la dirección de Aguas Bonaerenses SA (ABSA).

(Cuestión Política)