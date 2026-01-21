Daffunchio y la grieta Sumo-Soda Stereo

Las declaraciones de Germán Daffunchio, líder de la banda Las Pelotas y exintegrante del influyente grupo Sumo, han reavivado uno de los debates más antiguos y divisivos del rock argentino. En una reciente entrevista, el músico calificó a Soda Stereo como «una porquería», despertando una ola de reacciones entre fanáticos y especialistas que creían que esta rivalidad pertenecía exclusivamente a la década de los ochenta.

Durante su participación en el programa televisivo Marketing Registrado, Daffunchio no solo cuestionó la propuesta estética de la banda liderada por Gustavo Cerati, sino que también puso en duda el legado real de su música en comparación con el impacto comercial. Según el guitarrista, mientras bandas como Sumo representaban una realidad cruda y auténtica, Soda Stereo se centraba en una imagen «prolija» y «careta» que resultaba ajena al contexto social de la época.

El músico recordó la brecha que separaba a ambos grupos a mediados de los ochenta, utilizando una comparación lírica para ilustrar su punto. Daffunchio contrastó la crítica social de «La rubia tarada» con el pop de «Nada personal», sugiriendo que la expansión continental de Soda Stereo se debió a canciones «livianitas» diseñadas para el mercado regional. No obstante, el líder de Las Pelotas hizo una distinción importante al elogiar la etapa solista de Cerati, describiéndola como una propuesta musical mucho más interesante y evolucionada.

La respuesta en las redes sociales no se hizo esperar, dividiendo nuevamente a la audiencia entre quienes defienden la «honestidad brutal» del rock barrial y quienes consideran que las críticas de Daffunchio ignoran la sofisticación técnica y la importancia histórica de discos como Canción Animal o Dynamo. Algunos usuarios señalaron que reducir a Soda Stereo a una cuestión estética es un error que omite su compleja arquitectura sonora.

Esta polémica pone de manifiesto que, a pesar del paso del tiempo y la muerte de figuras centrales como Luca Prodan y Gustavo Cerati, la dicotomía entre la autenticidad del «under» y la estética del pop masivo sigue siendo un nervio sensible en la cultura musical argentina. Para muchos observadores, el debate planteado por Daffunchio es un regreso a una era donde el rock era una cuestión de identidad y pertenencia enfrentada.