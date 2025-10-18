“Cuando me uní, sentí que por fin estaba en casa”: Ronnie Wood celebró 50 años con los Rolling Stones

El guitarrista británico revivió en una entrevista con UNCUT su debut en la banda y recordó a Black and Blue, el disco que marcó el inicio de una nueva era en la banda

Ronnie Wood cumplió medio siglo como guitarrista de los Rolling Stones, una efeméride que coincide con la reedición de Black and Blue, el disco que marcó su llegada oficial al grupo. Para Wood, aquel ingreso representó mucho más que una transición profesional.

“Cuando me uní, sentí que por fin estaba en casa”, recordó en una entrevista con UNCUT. Su entrada supuso el inicio de una nueva etapa para los Stones, transformando la dinámica interna y consolidando a Wood como una figura permanente.

El ingreso que redefinió al grupo

El aniversario de 50 años de Wood con los Rolling Stones no solo rescata la historia de su integración, sino también el contexto de Black and Blue, un álbum breve de ocho canciones que el guitarrista define como una colección de “joyas”. Entre los recuerdos más significativos se destaca la grabación de Hey Negrita, el primer tema que lideró en el estudio.

“Fue mi introducción clásica con los chicos. Charlie Watts dijo: ‘Solo lo conocemos desde hace cinco minutos y ya nos está mandando’”, relató Wood, quien recibió crédito como “inspiración por” en el álbum.

Aquel periodo constituyó una prueba de fuego: “Tuve que aprenderme unas 300 canciones rápido. Keith Richards me mantuvo en marcha. Tocábamos todo el tiempo, apenas dormíamos, fue un curso intensivo”, explicó el guitarrista.

Ensayos, debut y primera gira

El proceso de integración estuvo marcado por ensayos intensos y camaradería en circunstancias poco convencionales. Antes de su primer concierto oficial el uno de junio de 1975 en Baton Rouge —el mismo día de su 28º cumpleaños—, los Rolling Stones realizaron una actuación improvisada de Brown Sugar sobre un camión por la Quinta Avenida de Nueva York.

Los ensayos previos se celebraron en la finca de Andy Warhol en Montauk, Nueva York, preparando así el Tour of the Americas. “Al unirme, tuve que respirar hondo y decir: ‘Aquí vamos’. O lo tienes o no lo tienes”, afirmó Wood, quien admiraba los discos de los Stones desde Beggars Banquet.

Dinámica interna y adaptación

La adaptación de Wood dependió especialmente de su relación con Keith Richards y Charlie Watts. El guitarrista recordó con humor la táctica de Richards: “Keith tuvo una gran idea: ‘No le digamos a nadie que estás en la banda’. ¡Genial, gracias, Keith!”.

La ausencia de un anuncio oficial lo dejó con la etiqueta de “el nuevo” durante años, una sensación que, en palabras del propio Wood a UNCUT, nunca desapareció completamente. La convivencia con los miembros originales y la presión de estar a la altura de la leyenda marcaron el inicio de su recorrido.