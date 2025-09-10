Crisis Hídrica: Primera reunión positiva en 6 meses

Por Juan Manuel Jara

Lo acordado hace una semana cuando vino el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia Javier Rodríguez a 9 de Julio tuvo un positivo primer cumplimiento en el día de ayer. Asi lo definieron varios de los que participaron de la misma.

Al mismo tiempo que en los nuevos salones de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad se reunían a puertas cerradas las máximas autoridades, todas, de la Sociedad Rural Argentina, sumada la presencia del Secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, en la sede local de Hidráulica se llevó a cabo la primera reunión “seria” de trabajo en la cual estaban presentes todas las partes involucradas. La misma fue coordinada por Jonathan Sánchez, de Infraestructura Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y participaron la intendente Gentile y Juan Pablo Boufflet, representantes de Sociedad Rural de 9 de julio, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Circulo de Ingenieros Agrónomos, y también de funcionarios de la Autoridad del Agua, de Hidráulica de la Provincia, Vialidad de Junín y Vialidad de Chivilcoy.

Todos coincidieron en destacar que fue la primera vez que todas las partes estuvieron reunidas seriamente, en la misma mesa, escuchándose y trabajando en lograr lo que hasta ahora no hubo: un trabajo coordinado, un plan de acción único. No hubo catársis. Reclamos, enojos y señalamientos quedaron de lado en pos del principal objetivo acordado: darle salida al agua.

Todos se comprometieron en algo: conseguir piedra, tubos, más máquinas y, que las que ya están, trabajen más tiempo, acorde a la demanda de una situación de emergencia, algo que también se pedia hace tiempo. En este punto, finalmente, acordaron que la maquinaria que actualmente está y la que se vaya sumando esté enfocada en la limpieza de canales y alcantarillas para que el agua corra. Los caminos quedan para una segunda etapa. Medida sensata ya que es inútil arreglar caminos si los canales siguen desbordando.

Se le pidió a Horacio Giusso, Coordinador Provincial de las obras, tercero en la linea de mando de Hidraulica provincial (“el que sabe”, según el dato que pudimos obtener) que convoque y coordine una reunión de los intendentes de 9 de Julio. Viamonte, Casares, Bolivar, Bragado, Lincoln y 25 de Mayo con el objetivo que entre ellos haya también un consenso y una coordinación de puntos minimos sobre el manejo del agua, cosa que hasta ahora no existe. En este sentido, se pidió que Hidráulica provincial interceda ante el Municipio de Carlos Casares por la bombas instaladas en ese distrito que están inyectando agua a 9 de julio.

En diez días se estarian volviendo a reunir para ver los avances de lo acordado en la reunión de ayer, cada uno con su “tarea para el hogar” asignada, siempre bajo la coordinación general del Ministerio de Desarrollo Agrario a través de Sánchez. Pero ya con el consenso de mirar para adelante, de hacer ahora todo lo posible para palear la situación porque, como graficó uno de los participantes de la reunión, “el lio ya está hecho, ahora hay que salir lo mejor posible”.

Por supuesto que la reunión dejó algunos datos de color. Hubo “colados” cuya presencia no cayó del todo bien: los “Cuarteleros”, grupo de representantes de cada uno de los cuarteles del Partido de 9 de Julio que, según se comentó, no tenian invitación formal pero estuvieron y generaron cierta tensión que ràpidamente quedó sofocada por el clima general de la reunión.

Y otro dato que surgió en la charla y que descolocó a alguno de los presentes (no a todos), fue la cantidad de maquinaria activa actualmente en 9 de Julio y la confirmación que, más de la mitad de la misma, fue aportada por la provincia, además de plata, como la necesaria para el pago del arreglo de una motoniveladora. Tenso momento. Hubo miradas cruzadas con “espaditas y rayos” entre algunos de los asistentes. Aparentemente, alguno se dió cuenta que otro de los presentes le contaba otra cosa y se enteró ahí en la reunión de ayer. Se acabó el teléfono descompuesto.

Terminada la reunión, los mismos participantes estuvieron en la charla abierta organizada por Sociedad Rural Argetina en el auditorio de la Camara de Comercio, colmado no solo con gente de 9 de Julio sino de otras zonas. El Ingeniero hidráulico Marcelo Rastelli brindó una muy clarificadora charla que, si bien fue muy técnica, fue como un baño de realidad, dejando en claro que “ todo lo que se haga ahoras será un paliativo ”, y que las obras no van a suceder ni en el corto ni en el mediano plazo, y que necesitan “ entre un año y año y medio de ejecución”.

La presencia del Secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, pasó casi sin pena ni gloria. Dijo estar acá “ para escuchar al productor y acompañarlo ”, reconocer lo duro de la situación ya que viene de una familia que también las ha sufrido en otros tiempos, y se aferró al discurso del Gobierno nacional: básicamente el “no hay plata” y le pegó un shot lo más lejos posible a los temas candentes del agro: las obras y la quita total de retenciones: “ Ya van a llegar ”. Recalculando.