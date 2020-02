Conceptos sobre la violencia

(por Marina Soledad Suárez, técnica en criminalística y criminología)

De acuerdo a todo lo que viene ocurriendo en la sociedad actual Argentina en cuanto a la violencia, el término genérico es: uso de la fuerza para un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Como es de público conocimiento existen diferentes tipos de violencia, ya sea de género (termino amplio porque puede ser hacia una mujer o hacia las distintas minorías que se las excluye generalmente porque son consideradas distintas al no pertenecer a la lógica del pensamiento binario; o simplemente por ser distinto. También la violencia se da en los niños y adolescentes, por medio del Bullying, en el trabajo (mobbing). En fin varios temas a tratarse desde el punto de vista preventivo para no llegar a los casos de Criminalidad. Por eso con esta breve introducción quería hacer mención a la importancia de la profesión que desarrollo, Técnico en Criminalista y Criminología, donde tenemos amplio conocimiento en el campo de la Criminalística, disciplina que se encarga del lugar de intervención utilizando diversas técnicas y métodos.

¿Cómo? Sucedieron los hechos, recolectando evidencias, trabajando en equipo con otros profesionales (Peritos de distintas aéreas forenses); Y de esta manera colaborar con la justicia en una investigación. En cambio la Criminología que es una ciencia multi e interdisciplinaria que estudia el fenómeno antisocial y su prevención, básicamente estamos hablando del estudio de las conductas antisociales, donde por un lado podemos prevenir conductas disruptivas que pueden llevar a sucesos de criminalidad donde nos preguntamos ¿por qué cometió tal hecho?

De todas maneras es importante aclarar que no toda conducta disruptiva es delictiva. Desde la Criminología se puede prevenir y el campo de acción de la misma, puede ser una empresa, escuela, centros penitenciarios, reinserción social. Es importante poder ir comentando cada tema en particular en cuanto a violencia para la prevención, ya que es necesario saber que es un hábito aprendido (Violencia), nadie nació violento, sí que va a manifestarse de distintas formas de acuerdo al contexto socio histórico. Además porque es un tema complejo y amplio. Hoy más que nunca es importante aplicar la Criminología educativa desde la escuela, donde el principal objetivo es la prevención de la criminalidad o antisocialidad; mediante la formación e información del alumnado acerca de las amenazas y violencias propias de la convivencia humana y/o controlarlas, ya que en la escuela es donde se pueden detectar las conductas antisociales y darles una pronta solución, evitando el desarrollo antisocial de los menores.

RELACIONES DE PAREJA

Las Tres etapas del ciclo de Violencia

(Breve reseña para tener en cuenta)

Fase I: acumulación de Tensión :(comienzan los pequeños desacuerdos y el maltrato Psicológico basado en idea de control)

Fase II: Estallido de la Tensión: (se caracteriza por la pérdida total de control que se manifiesta con agresiones verbales, ataques físicos o sexuales, por parte del agresor)

Fase III: Luna de Miel o arrepentimiento: el agresor toma conciencia de lo que ha hecho y se esfuerza por mantener a su pareja a su lado, muestra arrepentimiento, llora, pide perdón y la víctima cree que con el tiempo va a cambiar…