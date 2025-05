Comunicado de la Sociedad Rural de 9 de Julio

Hace años que los problemas de caminos son un tema recurrente. Pasan los gobiernos,

TODOS, y la problemática estructural no cambia.

Son años de despojo de lo recaudado en la tasa de red vial para usos del municipio; sean

sueldos, política, gasto público del cual no se sabe.

Esto está tan claro como el agua. Pasa en cada partido de la provincia, también está claro

que la política cuando es gobierno, se cierra y se enoja ante las críticas. En nuestro caso

siempre constructivas, y cuando la política está en el lugar de oposición socaba

constantemente la gestión, para así lograr asumir algún día. Lo vemos a diario en todos

los sectores, por más que lo nieguen.

Desde nuestra institución, tratamos de tener dialogo con todos los sectores; con el

ejecutivo en muchos puntos tenemos un dialogo fluido, con coincidencias o no, pero

tratando de construir para el sector rural todo y la comunidad.

Muchas veces se nos fustiga por tener dialogo, pero consideramos que siempre tenemos

que mantenerlo, aunque sea en momentos de enojo, porque es la forma de solucionar

los problemas cuando es posible. A veces solo es dialogo sin resultados, pero no

podemos darnos el lujo, como institución de cerrar puertas, sino la obligación es

justamente la de abrirlas.

Con los concejales tenemos dialogo cuando nos acercamos a ellos. Poco hay desde el

concejo hacia nuestra institución. Siempre que se han dado reuniones, han sido

convocadas desde nuestro sector. En el tema caminos, desde que estamos en esta

situación de emergencia, no se han comunicado para ver qué pasaba.

Lamentamos el desconocimiento del concejal Malis con respecto al semáforo de

caminos, herramienta que sabemos no es científica, pero es una manera de medir

subjetivamente el estado de los mismos, algo que nunca existió y que nos permite tener

una foto real, y certera del momento.

La opinión del concejal donde se sugiere que la información del semáforo es de poca

utilidad, le comentamos que es la información de los productores que circulan por esos

caminos, o sea no es una información caprichosa, es una información real y creíble de

los mismos usuarios que los transitan y que hace 2 años en algunos casos y otros algo

menos informan mensualmente.

Cuidado entonces con las opiniones rápidas y cargadas de política. Si el Sr. Malis quisiera

saber cómo es, solo debería haber pedido una reunión para informarse, porque opinar

sin sustento no es lo correcto.

Por otro lado, sugerir que desde nuestra institución hacemos la manipulación de los

datos, es una opinión muy baja para ser tirada de esa manera en una nota periodística

por el concejal. Lo invitamos a acercarse y recibir toda la información que desconoce y

debería conocer por el lugar que ocupa y para poder aportar a una solución del

problema.

Lamentamos que la política en general, siempre está lista para ensuciar a instituciones

que llevan más de 120 años siendo parte de la sociedad de 9 de Julio.

A los productores, socios, no socios, que concuerden con nuestras acciones o no, les

decimos que la comisión directiva siempre seguirá trabajando para mejorar el sector

rural y la comunidad en general. Podremos equivocarnos, podremos acertar, pero

siempre seguiremos dando todo el esfuerzo, la transparencia y el dialogo más allá de las

diferencias.

Y hacemos saber a la comunidad toda, que la comisión directiva de la Sociedad Rural de

9 de Julio trabaja ad honoren para la institución, sus socios y para todos los productores

de 9 de Julio.

Sociedad Rural de 9 de Julio

Comisión Directiva