Comienzan los mata-mata en el futsal

Mucha expectativa ha creado la fecha de Futsal de esta noche, donde comienzan a jugarse los partidos finales, por eliminación directa, entre los equipos que lograron clasificarse luego de las seis fechas disputadas en la fase de zonas: juegan los segundos con los terceros y el miércoles, los ganadores se enfrentan con los primeros de las zonas: LPS, El Rancho Agro, Doña Tota y Cerveceros.

El programa de partidos es el siguiente: 20,30 hs Roma F5 juega con 7L Los de Siempre; 21,30 hs Nuevas Tierras con Dana Equipamientos; 22,30 hs Manga de Gatos con Lácteos Aurora; y 23.30 hs Deportivo Paraguayo con Pinturería Pintar.

Cabe señalar que Dana Equipamientos es el único debutante que llegó a esta instancia, en la que los demás ya han participado años anteriores, destacándose entre ellos Manga de Gatos, campeón en 2018 y 2020; Lácteos Aurora sub campeón 2022 y Pinturería Pintar sub campeón 2023 y 2024.