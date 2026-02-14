CEyS: Dos listas competirán en marzo

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno (CEyS) stendrá el próximo clave el próximo 15 de marzo su elecciópn anual de delegados. En este escenario, la presentación formal de las listas marcó el inicio de una contienda que no solo define la administración de los servicios, sino que mide el pulso político y social de la comunidad local. Serán dos finalmente las que compitan; La Lista Verde y la Lista Celeste y Blanca.



La Lista Verde «Transparencia Cooperativa», que ostenta la conducción actual, busca consolidar su mayoría bajo una plataforma basada en la expansión de la infraestructura, destacando los recientes avances en fibra óptica y la estabilidad del servicio de gas. Sus defensores argumentan que la continuidad es vital para completar proyectos de modernización técnica y administrativa que ya están en marcha.

En la vereda opuesta, la Lista Celeste y Blanca ha intensificado su despliegue territorial con un discurso de renovación. Su estrategia se centra en cuestionar los costos operativos y proponer una mayor apertura en la toma de decisiones. Para esta facción, la elección de 2026 representa la oportunidad de romper con lo que consideran un modelo de gestión que requiere un control más estricto por parte de los asociados.

El Consejo de Administración tiene 5 días para realizar observaciones y verificar que los candidatos cumplan los requisitos solicitados para ser Delegados. La atención se mantiene sobre el volumen de participación que se logre traccionar en el resto de la planta urbana y las localidades rurales como Carlos María Naón y Patricios. Un proceso que, según fuentes consultadas, espera superar los niveles de participación de años anteriores. El desafío para ambas listas será movilizar a un electorado que año tras año cada vez muestra menos interes en participar.