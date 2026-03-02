CEyS: Amplian denuncia con graves acusaciones



Por Carlos Graziolo

Tres de los concejales de la Libertad Avanza (LLA), Luis Moos, Sol Ormachea y Vanesa Paladino pasaron por “Temprano para Todo” (Supernova 97.9) y comentaron la ampliación de la denuncia penal de esta última (IPP n °09-00-00068126/00 caratulada ‘Abuso de autoridad y coacción’) contra Matías Losinno, el Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno, incorporando hechos nuevos que a primera vista, siempre según la presentación de Paladino, encuadran en administración fraudulenta, defraudación y en concurso real con los ilícito oportunamente denunciados.

Detalles de esa ampliación la dieron en ‘Temprano para todo’ y según la misma Paladino, se sustenta en la sentencia dictada el 10.11.2025 por el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n °1, mediante el cual se condena a la Cooperativa al pago de $1.008.461.921,82 más intereses y accesorios, ante la presentación hecha por CAMMESA (la compañía administradora del Mercado Mayorista Eléctrico de Argentina, encargada de coordinar, regular y asegurar el suministro eléctrico en todo el país).Esta deuda está originada por la compra-venta de energía en bloque por parte de la ejecutada (la cooperativa) las cuales se encuentran impagas y en mora.

La sentencia resolvió rechazar las excepciones de incompetencia, inhabilidad de título y espera que interpuso la Cooperativa y ordena llevar adelante la ejecución hasta tanto la CeyS le haga el pago a CAMMESA del crédito que se le adeuda que, como quedó dicho. es de $1.088.464.931,82, más intereses y recargos reclamados, y se difieren la regulación de honorarios para cuando la liquidación se encuentre aprobada y firme, lo cual, dado el monto total, será otra suma interesante.

En la presentación de Paladino se amplía los ítems mencionados anteriormente- administración fraudulenta; la posible coautoría donde aquella solicita “se investigue la eventual participación de otros miembros del órgano de conducción; defraudación porque si se acreditara que se sostuvo en apariencia la normalidad financiera ocultando la magnitud de la deuda judicializada, mientas se continuaba percibiendo el pago del servicio podría configurarse el tipo penal”.

Y sigue con la afectación del servicio público porque “una sentencia de trance y remate por más de mil millones coloca en riesgo los bienes afectados al servicio, la continuidad del suministro y la estabilidad institucional de la prestataria (la cooperativa)” ya que “la afectación trasciende lo patrimonial y compromete el interés público local”.

La presentación de la concejal Paladino también menciona la eventual afectación de fondos públicos porque “en caso de que la cooperativa hubiera percibido subsidios provinciales o nacionales destinados a la prestación del servicio, la eventual administración infiel podría implicar afectación indirecta de recursos públicos” y solicita “se investigue la existencia de transferencias estatales en los períodos involucrados” y además habla de gravedad institucional, porque “se compromete el patrimonio comunitario; se afecta un servicio esencial, se involucra a la totalidad de los habitantes de 9 de Julio y existe una condena judicial de magnitud extraordinaria”.

Además, ofrece la prueba testimonial de siete vecinos, “solicitando se los cite a prestar declaración en sede fiscal”. La sentencia condenatoria es de noviembre de 2025 firmada por la jueza Bracamonte de Mar del Plata.

Consultado sobre una comunicación al ejecutivo municipal, Luis Moos aclaró la intención de que “la municipalidad no vaya a quedar vinculada a nada que nos pueda perjudicar aún más”. Por su parte,

Sol Ormaechea cree que “es un tema gravísimo lo que está sucediendo, que no puede desconocer el Ejecutivo esta situación, si así lo hiciese hay responsables (por los representantes municipales en el consejo de administración de la CEyS) y vamos a intentar esclarecer todo esto, aparte de buscar el menor costo social posible, de que manera se puede subsanar lo que está sucediendo en la cooperativa y pedirle a la justicia que nos diga cuales son los pasos legales que están sucediendo en este momento; ¿si se apeló esta sentencia? ¿Cómo está la situación?” y se quejó porque “es muy difícil acceder a la información, nos ha costado muchísimo, por eso también nos hemos tomado tiempo para salir a los medios a contar lo que estaba pasando, porque por declaraciones de la cooperativa estaba todo bien y que tenían todas para ganar».