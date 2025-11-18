Causa Seguros: Alberto Fernández, a un paso del juicio oral

La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la Causa Seguros, en la que el exmandatario está acusado de irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante su gestión al frente de la Casa Rosada.

En ese sentido, el fallo de los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico ratificó el procesamiento de Alberto Fernández en calidad de autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. En tanto, el fallo tuvo la disidencia parcial del juez Eduardo Farah.

Asimismo, el Tribunal de Apelaciones ratificó además procesamientos, embargos y prohibiciones de salida del país al empresario amigo de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, y a su esposa, María Cantero, quien fue secretaria del Presidente entre 2019 y 2023. De esta manera, los imputados quedaron a un paso del juicio oral y público.

“Para concretar las operaciones, tuvieron una intervención directa funcionarios de Nación Seguros (del directorio y de las gerencias comerciales y financieras vinculadas a las relaciones con el Sector Público) y, en ciertos supuestos, de los entes implicados. Y se contó con la connivencia de los particulares que ejercían como productores de seguros bajo la organización de Martínez Sosa”, consideraron los magistrados.

De esta manera, para los camarista el rol de Alberto Fernández como Jefe de Estado fue lo que favoreció el crecimiento del broker Martínez Sosa en la contratación de pólizas con organismos públicos. “Hubo una participación directa“, puntualiza la resolución.

De acuerdo a los fundamentos del fallo, “la concentración de las pólizas de seguro del Estado en Nación Seguros, desde el dictado del Decreto emitido por Alberto Fernández, significó un exponencial aumento de los posibles negocios surgidos de esa relación”.

Alberto Fernández también irá a juicio por la causa por violencia de género

A fines de octubre, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de la Nación decidió confirmar la validez del trámite que abre el camino al juicio oral contra Alberto Fernández por la denuncia de violencia de género formulada por su ex­pareja, Fabiola Yáñez.

De esta manera, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah a favor, y la disidencia del magistrado Roberto Boico, el tribunal rechazó los planteos de nulidad que había presentado la defensa del expresidente para evitar el juicio oral por la denuncia efectuada por su expareja y madre de su último hijo, Francisco.

Es preciso mencionar que, los defensores de Alberto Fernández, encabezados por la abogada Silvana Carreira, habían solicitado la nulidad de la elevación a juicio y el traslado del expediente al alegar que el requerimiento de la acusación particular fue extemporáneo, y que la prórroga concedida al fiscal para presentar cargos fue irregular.

Sin embargo, los jueces Irurzun y Farah sostuvieron que esos cuestionamientos presentados por la defensa del exmandatario habían sido ya tratados y rechazados, y que no se advirtió perjuicio concreto para la defensa, por lo que “debe primar un criterio de interpretación restrictivo” en materia de nulidades.

El fallo también afirmó que “el dictamen fiscal cumple los requisitos de motivación que le impone el artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN)”, y reafirmó que la existencia de recursos pendientes no obstaculiza la continuación del proceso. Por eso, el tribunal avaló el requerimiento del fiscal federal Ramiro González para elevar la causa a juicio oral. (Diputados Bonaerenses)