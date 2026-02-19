Causa Fullana: Se adelanta el juicio



Por disposición de la jueza Claudia Liliana Esquivel del Juzgado en lo Correccional Nº 1 de Mercedes, se resolvió adelantar el inicio del juicio oral y público en la causa seguida contra Carlos Fullana, Sergio Mujica y Federico Horacio Raimundo Obieta caratulada por los delitos de uso de documento privado falso y estafa en concurso real.

El inicio del juicio fue fijado para el 21 de abril de 2026 a las 10 horas, en la sala de debate correspondiente. La decisión implica un adelantamiento del cronograma originalmente previsto, acelerando la instancia de juzgamiento.

Como dato relevante, los particulares damnificados fueron autorizados expresamente a registrar en audio y video la totalidad de las audiencias que se desarrollen durante el debate oral y público. La medida refuerza el principio de publicidad del proceso penal y garantiza mayor transparencia en el desarrollo de las audiencias.