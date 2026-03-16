Caso $LIBRA: Las llamadas comprometedoras



El lanzamiento del token $LIBRA se presentó inicialmente como una oportunidad financiera en el criptoespacio. Sin embargo, la noche del 14 de febrero de 2025 se transformó en un punto de inflexión para el proyecto, y para la figura del presidente argentino Javier Milei, quien terminó siendo vinculado más estrechamente con el escándalo de lo que había admitido públicamente.

A las 19:01 del 14 de febrero, Milei publicó un tuit de apoyo al lanzamiento de $LIBRA, vinculando su cuenta de X (anteriormente Twitter) al contrato del token. Esta acción provocó una compra masiva del criptoactivo, lo que disparó su valor de manera exponencial. Sin embargo, lo que parecía ser una simple difusión se transformó rápidamente en un colapso financiero cuando, horas más tarde, el valor de $LIBRA se desplomó en un fenómeno conocido como «rug pull», es decir, una caída repentina y premeditada provocada por los propios creadores del token.

El 15 de febrero, apenas horas después de la publicación, Milei borró el tuit y, en una aclaración a las 00:38, argumentó que no estaba «interiorizado» sobre los pormenores del proyecto y que decidió no seguir «dándole difusión». No obstante, el caso de $LIBRA no solo se quedó en las redes sociales, sino que los detalles de un intercambio telefónico entre Mauricio Novelli, Karina Milei, Santiago Caputo y Javier Milei han surgido como evidencia clave de que la relación entre el entorno presidencial y los impulsores del proyecto fue mucho más cercana de lo que Milei había afirmado.

El minuto a minuto de las llamadas: Una red de contactos cercana

El día del lanzamiento del token y la noche posterior, las comunicaciones entre los involucrados fueron numerosas y de una intensidad que no concuerda con una simple difusión. Según los registros de llamadas revelados, hubo 22 contactos telefónicos entre Mauricio Novelli (el trader que se encontraba en Estados Unidos con los creadores del token), Javier Milei y Karina Milei en un período de apenas 6 horas y 20 minutos, entre las 18:38 del 14 de febrero y la última llamada a las 00:58 del 15 de febrero.

Cronología de las llamadas:

· 17:53 – Mauricio Novelli llama a Karina Milei, pero no recibe respuesta.

· 18:38 – Creación de $LIBRA, propiedad de Hayden Davis.

· 18:44 – Novelli llama a Javier Milei, quien no le responde.

· 18:51 – $LIBRA comienza a operar.

· 18:54 – Novelli contacta a Javier Milei, y conversan durante 1 minuto y 25 segundos.

· 18:56 – Milei devuelve la llamada a Novelli. La conversación dura 13 segundos antes de que se corte.

· 18:58 – Novelli vuelve a llamar a Milei, y hablan durante 1 minuto y 13 segundos.

· 19:01 – Javier Milei publica el tuit en X con el link al contrato de $LIBRA, generando un aumento en la compra del token.

· 19:03 – Novelli llama a Milei, conversan durante 1 minuto y 36 segundos.

· 19:04 – Novelli llama a Karina Milei, pero no recibe respuesta.

· 19:17 – Karina Milei llama a Novelli, y hablan durante 2 minutos y 42 segundos.

· 19:32 – Javier Milei llama a Novelli, y hablan durante 59 segundos.

· 20:51 – Novelli llama a Karina Milei, quien no responde.

· 21:21 – Karina Milei llama a Novelli, la llamada dura 7 segundos.

· 21:23 – Novelli llama a Karina Milei, y la conversación se extiende durante 1 minuto y 23 segundos.

· 21:29 – Karina Milei vuelve a llamar a Novelli, y hablan durante 3 minutos y 24 segundos.

· 22:00 – Javier Milei llama a Novelli, y hablan durante 3 minutos y 9 segundos.

· 22:13 – Karina Milei llama a Novelli, pero no puede contactarlo.

· 22:45 – Javier Milei llama a Novelli, y hablan durante 4 minutos y 29 segundos.

· 23:37 – Santiago Caputo llama a Novelli, la conversación dura 4 minutos y 37 segundos.

· 23:51 – Novelli llama a Santiago Caputo, y hablan durante 1 minuto y 22 segundos.

Última llamada:

· 00:38 – Javier Milei borra el tuit y publica una aclaración explicando que no estaba «interiorizado» con los pormenores del proyecto.

· 00:39 – Novelli intenta contactar a Santiago Caputo, pero no recibe respuesta.

· 00:58 – Karina Milei llama a Novelli, y hablan durante 17 segundos.

¿Más que difusión? El vínculo con los creadores de $LIBRA

El número de llamadas y la duración de las conversaciones revelan una relación más cercana entre Milei, su entorno y los creadores de $LIBRA, lo que pone en duda la versión oficial de que su tuit solo buscaba difundir el token sin ningún otro interés. Mauricio Novelli, el trader que lideró el lanzamiento de $LIBRA, parece haber sido el nodo central que conectó al entorno presidencial con los creadores del token. Además, el empresario Hayden Davis, dueño de la criptomoneda, también estaba involucrado en las comunicaciones, lo que sugiere que no solo hubo difusión, sino que los contactos fueron para coordinar una participación más activa.

El Ministerio de Justicia está investigando los documentos relacionados con un supuesto contrato entre Novelli y Milei, que indicaría un pago de 5 millones de dólares al presidente por su implicación en el proyecto. Las revelaciones de las llamadas y los documentos que van saliendo a la luz aumentan la presión sobre Milei, quien aún no ha dado una explicación detallada sobre su participación en el caso.

La investigación continúa:

La Comisión Investigadora de $LIBRA en la Cámara de Diputados calificó el caso como «presunta estafa», y responsabilizó a Milei por su vinculación con el colapso de la criptomoneda. La justicia está evaluando si los documentos vinculados al contrato son auténticos y qué responsabilidades legales podrían derivarse de la involucración de figuras cercanas al presidente.

El caso de $LIBRA continúa siendo un tema central de debate político y económico en Argentina, y mientras la justicia sigue su curso, las implicancias de esta historia parecen mucho más profundas de lo que originalmente se había pensado.

El caso de $LIBRA ha sacudido la escena política y financiera de Argentina, evidenciando una relación tensa entre la difusión de criptomonedas, el poder político y la gestión pública. Las llamadas telefónicas entre los involucrados no solo muestran un nivel de coordinación, sino también una posible complicidad en un proyecto que terminó perjudicando a miles de personas. La justicia tendrá la palabra sobre la veracidad de los documentos, pero la sospecha sobre la participación activa de Milei y su entorno en la promoción de $LIBRA está cada vez más arraigada.