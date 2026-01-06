Caputo busca financiamiento contra reloj para cubrir vencimiento

El gobierno de Javier Milei enfrenta esta semana su primer gran desafío financiero de 2026. El ministro de Economía, Luis Caputo, debe reunir los fondos necesarios para cubrir un vencimiento de 4.216 millones de dólares que opera este viernes 9 de enero. Aunque el mercado descuenta que el país cumplirá con sus obligaciones, la duda principal radica en el origen de las divisas.

Actualmente, el Tesoro Nacional dispone de aproximadamente 2.000 millones de dólares en depósitos en el Banco Central. Esta cifra deja un faltante cercano a los 1.500 millones de dólares para completar el pago a los bonistas. Para cubrir esta brecha, el equipo económico acelera gestiones en múltiples frentes, incluyendo la privatización de las represas del Comahue y la reciente colocación de deuda local a tasas elevadas.

La opción con mayor peso en las negociaciones actuales es un préstamo tipo «repo» con un consorcio de bancos internacionales por unos 2.000 millones de dólares. Esta herramienta permitiría al Ejecutivo honrar sus compromisos sin recurrir directamente a las reservas netas del Banco Central, que se mantienen en terreno negativo.

A pesar de la urgencia, el ministro Caputo ha manifestado su intención de reducir la dependencia de Argentina respecto a Wall Street. Sin embargo, la demora del Fondo Monetario Internacional en liberar nuevos desembolsos y la resistencia de algunos gobiernos provinciales a repatriar fondos propios han estrechado el margen de maniobra del gobierno en una semana que resulta determinante para la estabilidad del programa económico.