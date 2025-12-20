Capriroli: “Seguimos vacunando”

Nicolás Capriroli, Presidente de FUNUESA, estuvo en Agro 9 Radio (Supernova 97.9) dialogando sobre la segunda campaña anual de vacunación de bovinos. Explicó que aun no está terminada, que se extendió el periodo hasta fin de año por la situación del agua, algo que marcó también la logistica de esta edición: “En la campaña de menores, el agua fue un escollo, pero ahora ha mejorado la situación en algunas zonas, en otras aun no”. Capriroli contó que “ se sigue vacunando, quedan varias cabezas por hacerlo” y detalló las flexibilizaciones que hubo para determinados casos. Confiado en que la extensión hasta fin de año va a permitir completar el esquema de vacunación ya que “en unidades productivas debe quedar no mucho más del 10% sin vacunar”.