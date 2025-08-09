Cantá con el Coro

Cristian Medina es músico, cantante, profesor, dirigió muchos años el «Coro Polifónico» de nuestra ciudad. Pero ahora está armando un nuevo grupo coral, sin restricciones, para encarar un proyecto puntual, con presentaciones ya programadas hasta fin de año. La convocatoria es para todos aquellos mayores de 13 años que se animen a ser parte de un ensable coral y presentarse junto a la Orquesta de 9 de Julio. Medina estuvo en «Un Plan Perfecto»(Supernova 97.9) contando cómo surgió esta idea, lo que tiene planeado y, si bien es un proyecto puntual, las puertas que pueden abrirse para aquellos que se sumen.