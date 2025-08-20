Campaña para pintar el Jardín 913

El Jardín de Infantes 913 lanzó una campaña para poder terminar la obra de pintura del edificio. La “Campaña del Metro Cuadrado” se denomina esta iniciativa puesta en marcha desde la comunidad educativa del Juan Mantovani – Cooperadora, directivos y docentes – para poder costear la mano de obra, ya que los insumos fueron comprados gracias a lo recaudado en otras acciones como el ChoriFest. El objetivo es alcanzar el millón y medio de pesos y el valor del metro cuadrado es de dos mil quinientos pesos. Los interesados pueden hacer una donación a través del alias DULCE.LINO.ARO, o bien, acercándose al Jardín que está en la Avenida Eva Perón y Gutiérrez. Ya se hicieron muchos arreglos en la institución a través de la Cooperadora, como canaletas, la parte del mástil, pero la pintura es algo que hace años que no se renueva y el objetivo es que lo haga un pintor profesional porque es mucho el trabajo que, además de la pintura, incluye macillado y reboque. Alicia Citterio, secretaria del Jardin, contó los detalles en “Un Plan Perfecto”.