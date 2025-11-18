Hugo Enríquez: El impacto de la crisis hídrica

El presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enríquez, se refirió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) a la precariedad de los caminos. Consultado sobre el que comunica a la localidad de La Niña con la Ruta provincial 65 -única salida- expresó “la precariedad de ese camino va a seguir existiendo y va a seguir así porque el camino está prácticamente sobre el agua. Es muy difícil la tarea allí, el costo es muy alto y no se van a ver resultados fácilmente porque hay muchos puntos críticos”. Enríquez mostró también optimismo en cuanto a la maquinaria que está empezando a llegar.

Consultado sobre la superficie anegada del partido la estimó en un 47 % y agregó “el problema más grave lo tenemos sobre el cuadrante sur-suroeste del partido: Quiroga, La Niña, Cambaceres, Bacacay, Santos Unzué, Corbett y Dudignac. Esa es la zona con más anegamiento dentro de los campos y por ende en los caminos y el resto del partido no es ajeno a los problemas de los caminos, en situaciones de baja o nula transitabilidad en un 80%”.

Al referirse a las derivaciones económicas de esta situación Enríquez agregó: “La campaña que viene va a ser económicamente muy pobre y eso va a generar un problema no solo a los productores sino en toda la sociedad”.

La reducción del stock ganadero fue otro de los temas que trató: “Se debe a múltiples factores: 2/3 años de sequía, por lo tanto, menor producción de forraje, incremento de costos para mantener los rodeos y la inflación”.

Finalmente, el presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio expuso los desafíos inmediatos que tienen los productores en cuanto a completar la vacunación de sus rodeos y los instó a tratar de enfrentar la tarea para liberar tiempo aun con las dificultades de llegada a los campos.