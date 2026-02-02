Ca7riel y Paco Amoroso premiados con un Grammy



En la 68.ª edición de los Premios Grammy, celebrada este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, el dúo compuesto por Ca7riel y Paco Amoroso se alzó con la estatuilla al Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa Latina por su aclamado trabajo Baño María (referenciado en crónicas locales bajo el título de su gira Papota), consolidando un ascenso meteórico que ya venía dando señales de impacto en el mercado internacional.

Al recibir el galardón, los artistas mantuvieron su estilo característico, combinando la emoción con la irreverencia que define su propuesta visual y sonora. «Para Argentina y toda Latinoamérica, los amamos», declaró Paco Amoroso frente a una audiencia que incluía a las figuras más influyentes de la industria. El triunfo de la dupla no fue una tarea sencilla, ya que competían en una de las ternas más reñidas de la noche contra leyendas de la región como Fito Páez y agrupaciones de peso como Aterciopelados y Bomba Estéreo.

La ceremonia también estuvo marcada por hitos históricos para la música en español. Bad Bunny se convirtió en el gran protagonista de la velada al llevarse el premio al Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, marcando la primera vez que un disco íntegramente en español obtiene el máximo reconocimiento de la Academia de la Grabación. El artista puertorriqueño sumó además victorias en las categorías de Mejor Álbum de Música Urbana Latina e Interpretación de Música Global por su sencillo EoO.

En las categorías generales, la diversidad de ganadores reflejó una industria en plena transición. Kendrick Lamar y SZA se llevaron el premio a la Grabación del Año por su colaboración Luther, mientras que Billie Eilish obtuvo el gramófono a la Canción del Año por Wildflower. La británica Olivia Dean fue consagrada como Mejor Artista Revelación, superando a una lista de nominados que incluía a figuras de gran proyección comercial como Addison Rae y Lola Young.



La noche cerró con Lady Gaga reafirmando su estatus de icono pop al ganar el premio al Mejor Álbum de Pop Vocal por Mayhem, en una gala que, si bien no contó con la presencia de Taylor Swift o Beyoncé en las listas de ganadores, demostró que el eje de la música popular se desplaza cada vez más hacia sonidos globales y propuestas alternativas que desafían las barreras idiomáticas.