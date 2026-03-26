Brangeri y la defensa de los Veteranos de guerra

La declaración de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires que ha tomado estado público el 10 de marzo último tuvo hoy la ratificación de la agrupación que reúne a los veteranos de 9 de Julio. Su vocero fue Sergio Brangeri en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) quién certificó en todos sus términos aquella comunicación, que rechaza fundamentalmente lo que califican como intentos de usurpación del título honorífico por parte de personas que no participaron directamente en el conflicto bélico de 1982.

Los veteranos de combate (que estuvieron en las islas) suelen rechazar y Brangeri lo hizo, la equiparación de quienes custodiaron el continente, argumentando que no vivieron el horror de la batalla, mientras que los continentales reclaman reconocimiento por el apoyo logístico y el riesgo sufrido. El conflicto entre veteranos de Malvinas y soldados continentales en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, radica en que estos últimos piden el reconocimiento oficial, beneficios económicos y estatus de «Veterano de Guerra».

Por lo tanto “terminó la guerra, pero la batalla continúa en los papeles” dijo Brangeri y consideró que la diferencia es abismal entre quienes combatieron y los llamados ‘continentales’.



También se refirió a la importancia de la verdad histórica y la jurisdicción municipal y reseñó que “ningún municipio tiene la facultad ni la atribución legal de otorgar títulos, reconocimientos o beneficios bajo el título de “Veteranos de Guerra”, porque no lo son”. ¿Por qué? “Por qué no cuentan con la certificación oficial emitida por las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Cualquier ordenanza en sentido contrario carece de validez y genera confusión histórica que agravia a quienes efectivamente estuvieron en el frente de batalla, principalmente a quienes murieron en las islas, el respeto a ellos, a sus familiares” e hizo un recuerdo puntual al soldado Néstor Luján Francisquez desaparecido en el hundimiento del ARA General Belgrano en el Atlántico Sur.