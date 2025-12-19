“Brancaleone”: chau 2025 en el 9

Anunciado varias veces como un año sabático para la banda, Brancaleone va cerrar el 2025 tocando, a pleno, en 9 de Julio y la semana próxima en Capital Federal, dejando en claro que las pilas ya están recargadas. Martin Dufou, su cantante, estuvo en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) contando los detalles de esta presentación (sábado en “Buenavista”) y del nuevo proyecto de la banda, un disco de canciones reversionadas, que los tendrá ocupados en el nuevo año que ya está a una hoja del almanaque de distancia.