Bragado: se viene la Fiesta de la Maquinaria Agrícola Antigua

Bragado se prepara para disfrutar de la décima edición de la Fiesta de la Maquinaria Agrícola Antigua. Sábado y domingo, con distintas actividades tanto de día como de noche.Fernanda Forlan es miembro de la Asociación de Tractores y Maquinas Antiguas Julio César Bracco entidad que organizadora. Dialogó con Marta Campelli en ”Agro 9 Radio” (Supernova 97.9) y contó que la muestra es “la oportunidad de ver herramientas del laboreo rural en plena acción, las que usaron nuestros antepasados. Estas máquinas hicieron nuestra historia, y buscamos transmitir cultura, el amor por la tierra”.



Menciona que la Asociación está “abierta, es empática con los fierreros, sean autos o maquinaria, tenemos lo propio pero estamos abiertos a quien quiera acercarse”. El predio tiene parcelas contrigo, maíz, girasol, y la gente va a poder participar de la trilla y el laboreo en diferentes horarios del sábado y domingo. Asegura que le va a sorprender “quienes nunca vieron como se ara, el draper de la cosechadora en acción y, para quienes sí lo vivieron, disfrutar de los recuerdos”.



Fernanda explica que “viene gente de distintos lados, Entre Rios, Santa Fe, Córdoba, Tandil, Las Parejas, sur de La Pampa, incluso de Chile, Salta”, y que la capacidad hotelera de Bragado está a pleno y dice “que elijan venir a la fiesta es emocionante”.

Como dato de color, para tener encuenta, a la tarde, la gente podrá saborear el tradicional mate cocido, “bien hecho en la olla, a leña, el de la borrita y la yerba”. Habrá cantian, desfile de maquinaria y, por las noches, espectáculos musicales con artistas de Bragado y la zona. Fernanda cuenta que “al principio, era una fiesta de hombres. De a poco vinimos las mujeres y, desde hace un tiempo, ya es una fiesta familiar. Se vive a pleno”.

