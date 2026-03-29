Baztarrica, el presidente del centenario

Diego Baztarrica, en su rol de presidente de las Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio, estuvo en «Agro 9 Radio» (Superonova 97.9 , mie 20hrs) para hablar del apoyo efectivizado a las empresas locales que participaron en la reciente edición de Expoagro y también los objetivos y medidas que buscan impulsar desde la institución para fomentar la actividad industrial del sector.

En el año del centenario de la institución local, Baztarrica expresó que la visita con presentes que les hicieron en Expoagro fue a modo de agradecimiento porque «cada vez que salen a participar de una muestra, no solo lo hacen a titulo de cada una sino que son representantes empresariales del Partido«.

Destacó el movimiento y la magnitud de la expo y el desafío que eso les significa a las empresas participantes porque tiene que hacer una inversión en stand, un despliegue para ser visibles, para estar a la altura.

Agradeció a las empresas nuevejulienses que hayan recibido a la comitiva de la Cámara que, además de Baztarrica, estuvo integrada por Julián Faustino, Martín Girardi, Daniel Rumi y Juan Pablo Mutuin.

Tambien mencionó la próxima ronda de negocios que va a tener lugar en nuestra ciudad, el 9 de abril, y que está «organizada desde la provincia, el municipio pone el San Cayetano y nosotros la difusión entre los socios. Una oportunidad de intercambiar información y vincularse con otras empresas locales o regionales para aprovechar la oportunidad de negocios«.

Adelantó que en mayo habrá un seminario sobre manejo de stock a cargo de Silvina Médica en «una capacitación muy interesante». Para agosto anticipó la realización de un congreso de transformación digital de industrias y comercios.

Baztarrica también dijo que «hay que tratar de capacitar el trabajo, la mano de obra para poder seguir y acompañar el crecimiento de una industria. Las empresas necesitan personal capacitado y eso incluye tanto a empleados y empresarios«.