Basural: nuevo incendio con sospechas

Un nuevo incendio hubo anoche en el basural y el hecho derivó en una escalada judicial. La jefa comunal, María José Gentile, confirmó que ampliará la denuncia penal existente tras hallar indicios de que el fuego fue provocado de manera deliberada.

El incidente se desató aproximadamente a las 22:15 horas, exigiendo la intervención inmediata de los Bomberos Voluntarios. Según informaron fuentes municipales, las llamas fueron sofocadas con rapidez, aunque la naturaleza del siniestro despertó sospechas inmediatas entre las autoridades que se hicieron presentes en el lugar.

La hipótesis del sabotaje cobra fuerza debido a la ubicación estratégica del fuego. El foco se detectó cerca de un camino interno de fácil acceso y egreso, concentrado alrededor de un árbol podado recientemente. Lo que más llamó la atención es que el sector afectado no presentaba antecedentes de combustión y, de hecho, había sido sometido a un proceso de enfriamiento preventivo hace apenas unos días.



Durante la madrugada, maquinaria pesada de la Municipalidad trabajó en la remoción de residuos para garantizar que las brasas no volvieran a encenderse. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo local no se limitará a las tareas de limpieza.



Gentile supervisó personalmente los trabajos y aseguró que se han detectado elementos adicionales que refuerzan la teoría de una quema intencional. Como consecuencia directa, el gobierno local ha anunciado un blindaje del predio que incluye la instalación de cámaras de vigilancia y la prohibición estricta de ingreso para cualquier persona ajena a la actividad operativa. Este nuevo episodio se suma a una serie de eventos similares que ya estaban bajo la lupa de la justicia.