Basural: Denuncia penal contra la Intendente y la Directora del area

La presentación ante la Justicia de una denuncia penal que alcanza a la intendenta municipal, María José Gentile y a la responsable de la Dirección de Gestión Ambiental. María Angélica Merlino, fue el nuevo capítulo que se incorpora al largo derrotero del basural a cielo abierto. La denuncia fue presentada por el abogado local Raúl Enrique Petraccaro, quién relató en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) detalles de la misma, los porque y además aclaró que sumó a esa denuncia penal otra dirigida al Concejo Deliberante para que informe y tome medidas al respecto. La más notoria y extrema es que ordene “el cierre, la reducción y separación de residuos y tomar medidas urgentes” dice Petraccaro que agrega: “está prohibido quemar como queman” sin conocerse ni aclarar con certeza si la quema es de terceros, la produce personal del municipio o es propio de la descomposición de residuos orgánicos.



Petraccaro explica que “el daño se sigue produciendo, dicen que está apagado y sigue largando humo, pero ese humo produce daño, que yo ande con un barbijo básicamente es eso, baja el humo y hay un montón de partículas en suspensión que son micro, muy pequeñas y que te penetran”. El entrevistado confiesa tener EPOC y la situación lo afecta plenamente.

El abogado acusa ‘desidia’ en el accionar municipal y que no se ofrecen elementos probatorios para decir que el incendio es provocado “para dar excusas estamos los abogados, los funcionarios tienen que dar soluciones”.

Sobre las expectativas puestas en el resultado de las dos presentaciones dijo que “La del Concejo Deliberante depende básicamente del presidente del mismo para darle curso o no y la denuncia penal depende del Ministerio Público, allí mi optimismo es relativo, muy reducido. A él le pido medidas probatorias, por ejemplo preguntar al Hospital la cantidad de gente que ha ingresado con problemas respiratorios; un análisis de ambiente en la zona cerca del basural porque a raíz del fuego empezaron a aparecer ratas y alimañas.

Petraccaro también aclara que estas presentaciones son “sin ánimo de perjudicar a nadie” yaconseja que el camino es masificar las denuncias yendo a la Ayudantía Fiscal que es gratis, “ cuando metés presión de muchos las cosas funcionan de otra manera”. Y aconseja no quedarse en las expresiones de café y que hay que pensar sobre todo en la gente que está más cerca del foco del problema.

Entre los puntos destacados de la presentación ante el Concejo Deliberante, puso de manifiesto los antecedentes de la crisis sanitaria y ambiental “Estos siniestros no son accidentales” dice Petraccaro, “sino el resultado deficiente que ignora los presupuestos mínimos de la Ley provincial 13592 y el deber de cuidado municipal”.

Hace hincapié también en la caracterización técnica del peligro y toxicidad de la quema descontrolada que obliga a los concejales a considerar: 1) la liberación de contaminantes orgánicos por la combustión de plásticos y material electrónico que libera elementos cancerígenos. 2) El material particularmente crítico, ya que el humo penetra profundamente en los alvéolos pulmonares.3) La proliferación de vectores y alimañas, todo agravando la vulnerabilidad de los barrios periféricos al basural.