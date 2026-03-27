Básquet: Infartante victoria de la Primera de Atlético 9 de Julio

En el marco de la segunda fecha del Torneo de Primera División de la Asociación de Chivilcoy, el Club Atlético logró una victoria heroica frente a Jacobo Urso de Saladillo, en una definición por la mínima diferencia en tiempo suplementario.

En un partido intenso, tras una primera mitad de equilibrio, el conjunto visitante pareció dar el golpe de gracia durante el tercer cuarto, logrando distanciarse por trece unidades. Pero el «Millonario» apeló a la mística de su localía y, empujado por su gente, inició una remontada que llevó el marcador a un empate en 69 puntos al sonar la chicharra final del tiempo reglamentario.

Con el marcador en contra por un solo punto y el reloj sentenciando el destino del encuentro, Iñaki Vázquez se vistió de héroe. El jugador, que terminó como máximo anotador de su equipo con 22 tantos, convirtió el doble decisivo que selló el 80 a 79 final, desatando la euforia en el gimnasio de la Avenida Mitre.

Junto a la descollante actuación de Vázquez, el equipo dirigido por Juan Pablo Merico contó con aportes fundamentales de Santillán, quien sumó 20 unidades, y una labor colectiva sólida que permitió neutralizar los embates de Saladillo en los momentos críticos. Esta victoria no solo suma puntos en la tabla, sino que inyecta una dosis de confianza vital para los desafíos inmediatos que afronta la institución.

Agenda cargada para el fin de semana

Lejos de conformarse con el triunfo del equipo mayor, la subcomisión de básquetbol del Club Atlético ha diagramado un cronograma de actividades para el próximo fin de semana que pondrá a prueba toda su estructura logística. La actividad comenzará el sábado por la mañana con una jornada intensiva en casa, donde las categorías menores recibirán al Club Quilmes de Mercedes. Desde los más pequeños del Minibásquet hasta los juveniles, el parquet del «Báncora» será el epicentro de la competencia formativa.

El domingo, mientras las categorías masculinas más pequeñas viajarán a Bragado para enfrentar a Los Millonarios, el básquetbol femenino tendrá una cita de alto nivel en Pergamino, donde la división U17 se medirá ante Gimnasia y Esgrima por el torneo de la Asociación Juninense.

El cierre del fin de semana deportivo será en Atlético, a las 20 horas. La primera división masculina, volverá a saltar a la cancha para recibir al Club Sportivo de 25 de Mayo. Será una nueva oportunidad para que el equipo de Merico demuestre si puede sostener el ritmo y la intensidad que le permitieron salir airoso de la batalla contra Saladillo.