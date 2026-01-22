Banchero: “Sin plata no podemos hacer nada”

El secretario de Obras y Servicios Públicos de Nueve de Julio, Martín Banchero, hizo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) un repaso breve de su llegada al gobierno municipal del PRO teniendo en cuenta su filiación peronista -fue concejal y jefe de bloque años atrás- y manifestó complacencia por estar allí en ese cargo: “es un lugar en el que siempre había querido estar” y también remarcó estar “muy alejado de todo lo que es el kirchnerismo, que es quién conduce el peronismo últimamente”.

Consultado sobre su convivencia en el actual gabinete municipal con quienes están en otro espacio político, expresó: “hay un respeto muy grande porque siempre dije que soy peronista”. Y agregó: “llegué a un lugar que sabían quién era yo, y siempre tuvieron un respeto muy grande, pero también reconociendo yo mismo que la gente de 9 de Julio votó a un gobierno del PRO, un gobierno que en un montón de cosas opina distinto a mí, pero en otro montón de cosas opina igual a mí, sobre todo en temas de 9 de Julio”. Banchero reconoce que “el basural está totalmente colapsado. Cuando se llevó el basural allí, la ordenanza del intendente Jesús Abel Blanco establecía como fecha de clausura el 2008. Era un bajo que en esa fecha llegó a su cota cero y empezó a crecer y molestar. Desde 2008 que estamos con este problema”.

También aprovechó par refutar los dichos del concejal Ignacio Palacios (ver nota: El basural cada vez huele peor del 19.02.2026) “cuando Palacios integraba el gobierno de Battistella no les interesaba el basural. Hubo una nueva ordenanza en 2012 de Eduardo Cerdeira y José María Giuliodoro que no se está cumpliendo porque el gobierno que integraba Palacios en ese momento vetó gran parte de esa ordenanza, ya desde el artículo 1° que era un cronograma progresivo de reducción del basural”.

Banchero agrega que “Palacios dice que estamos incumpliendo la ordenanza. No es cierto, porque ellos la vetaron (Firmada por Battistella, Marcelo Gago, secretario de gobierno, Andrés Aribe, Asesor Legal y Eduardo Moscato, secretario de vivienda). Sé que a Palacios era un tema que cuando fueron gobierno nunca les interesó y me apoyó que nunca le interesó porque no sabía, seguramente que se había vetado esto, pero sí le podría haber preguntado a su hoy compañero de bancada, que era secretario de vivienda en ese momento, Eduardo Moscato, el responsable principal de que hoy tengamos el basural ahí y así”.

Mas adelante el actual secretario de Vivienda y urbanismo dijo: “No obstante hoy somos gobierno y hay que tener una respuesta; la verdad es que estamos colapsados y que el problema es económico. No tenemos la plata para hacer lo que hay que hacer. Tenemos sí, el proyecto para trasladar el basural al Monte de Gobierno para que empiece a ser un relleno sanitario siglo XXI. Y hay que darle tranquilidad a la gente que es el mejor lugar. El traslado cuando ocurra será con todos los requisitos hoy vigentes y uno de esos requisitos dice de poner una geomembrana que hace que no llegan los contaminantes de esos efluentes a la napa”.

Al referirse al costo de la geomembrana Banchero dijo: “Cuesta 70 mil dólares y entre 25y 30 mil dólares soldarla. Un costo que no podemos afrontar. Es cierto que la provincia nos abre la puerta de todos los ministerios, pero nos cuesta más abrir la puerta (sic) de la repartición de Medio Ambiente. Sabemos que somos nosotros los que tenemos que resolverlo, pero también sabemos que no tenemos los medios”.

En varios tramos de la entrevista el funcionario hizo hincapié en la falta de recursos: “sin medios económicos, trabajamos a destajo para mitigar los daños sabiendo que no estamos haciendo la reparación de fondo que hay que hacer y que es el traslado del basural. Podemos poner toda la voluntad que .merece el tema pero sino tenemos los medios económicos no podemos hacer nada. Las ideas se terminan cuando no tenés el medio económico”.

