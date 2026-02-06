Avanza juicio por contaminación con agrotóxicos

En un proceso judicial que marca un hito en la historia ambiental de Argentina, los Tribunales Federales de Rosario avanzan este viernes en el primer juicio de este tipo por contaminación con agrotóxicos en la ciudad bonaerense de Pergamino. El debate, que comenzó formalmente esta semana tras años de postergaciones, sitúa en el banquillo de los acusados a siete productores rurales y a dos exfuncionarios municipales, señalados por su presunta responsabilidad en el uso indiscriminado de químicos que afectaron gravemente la salud de los vecinos y el ecosistema local.

La acusación, liderada por el fiscal federal Federico Reynares Solari, sostiene que se aplicaron sustancias tóxicas en zonas urbanas y escuelas rurales en clara violación de las normativas vigentes. El fiscal subrayó durante las audiencias iniciales que el caso representa un juicio a un modelo productivo que priorizó el rendimiento económico sobre la preservación del «hogar común», destacando que la ley de residuos peligrosos contempla penas de entre 3 y 10 años de prisión para quienes pongan en peligro la salud pública mediante la contaminación.

Entre los testimonios más estremecedores se encuentra el de Sabrina Ortiz, querellante y figura central de la causa, quien relató cómo las fumigaciones sistemáticas impactaron en su propia familia y en la de sus vecinos en los barrios de Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida. La evidencia científica presentada por la fiscalía detalla el hallazgo de hasta 45 tipos de plaguicidas en el suelo y el agua de la región, una prueba que los abogados de las víctimas consideran irrefutable para demostrar la negligencia estatal y privada.



La defensa de los imputados intentó evitar el juicio oral mediante un pedido de «probation» o suspensión del juicio a prueba, recurso que fue rechazado de manera tajante por el tribunal a comienzos de esta semana. Los productores alegan que sus actividades se encuadran dentro de los parámetros comerciales normales, mientras que los exfuncionarios municipales enfrentan cargos por el incumplimiento de sus deberes al no haber ejercido los controles obligatorios sobre las aplicaciones de agroquímicos.

El desarrollo de este juicio es seguido con atención por organizaciones ambientales de todo el país, ya que el veredicto podría establecer un precedente jurídico fundamental para las distancias de exclusión de fumigaciones en toda la zona pampeana. Mientras las audiencias continúan en Rosario, la comunidad de Pergamino mantiene una vigilia constante, esperando que este proceso judicial no solo dicte responsabilidades penales, sino que también fuerce un cambio estructural en las políticas agrarias de la región.