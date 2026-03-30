Augusto Ippoliti asumió la presidencia del PJ local

En una concurrida ceremonia celebrada en el salón de la Unión Obrera Metalúrgica, el Partido Justicialista de 9 de Julio formalizó la renovación de sus autoridades locales. Augusto Ippoliti asumió la presidencia del Consejo partidario, acompañado por Carolina Navarro en la vicepresidencia, en un acto marcado por el traspaso oficial de mando del presidente saliente, Eduardo Cerdeira.

El evento contó con la presencia de la lista completa de autoridades, las concejales María Elena Defunchio y Julia Crespo, y más de 130 afiliados que se reunieron para respaldar la nueva conducción. Durante su discurso inicial, Ippoliti definió una hoja de ruta política combativa, instando a la militancia a fortalecer el bloque de concejales en el Concejo Deliberante frente a la administración local. El flamante presidente no ahorró críticas hacia la gestión de la intendente María José Gentile, asegurando que su gobierno representa «las peores falencias del PRO en el distrito«. Asimismo, Ippoliti subrayó la necesidad de mantener un peronismo unido para exigir la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y confrontar las políticas económicas del presidente Javier Milei.

En el plano regional, el dirigente advirtió sobre el impacto de la desindustrialización y el ajuste fiscal, destacando la compleja posición del gobernador Axel Kicillof ante los recortes del gobierno nacional. La jornada concluyó en un ambiente de camaradería con una tradicional choripaneada, donde los asistentes intercambiaron perspectivas sobre el futuro del movimiento en la provincia.