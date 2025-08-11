Atraso vintage y sincericidio electoral

Por Juan Manuel Jara

La semana pasada, el Director de la prensa muncipal, Francisco Ibáñez, le comunicó amablemente a Carlos Graziolo, conductor del programa matutino “Temprano para Todo” en Supernova 97.9, que habían decidido, después de una reunión, “no realizar más entrevistas con el Medio hasta tanto no estar más alineados en el discurso o más preparados”. Esto fue ante el pedido de nota con funcionarios (puntualmente alguien del área de discapacidad y una pendiente con César Garcia, presidente del bloque oficialista en el HCD). Ibáñez agregó que desde ahora, eventualmente, el único autorizado para hablar con el Medio es Federico Aranda (Secretario de Gobierno), porque “el resto tiene la orden de no hacerlo”. Y el mismo Director de Prensa se sinceró al cerrar el mensaje: “es la única manera que encontramos, por el momento, para sobrellevar esta situación”. A confesión de parte…

Este se originó cuando, hace unas semanas, Romina Carballo, funcionaria (Directora/encargada de Delegaciones) y candidata, estuvo invitada en “Temprano para todo” y, dentro de la charla, expresó que ella no creía en la elección de los delegados municipales por el voto de los vecinos sino que deberían ser designados por el intendente de turno. Una opinión que pudo hacer un poco de ruido viniendo de quien es la encargada de las Delegaciones (Párrafo aparte…lo más importante serían que tengan recursos, más allá de como son elegidos). Fuentes del olimpo municipal nos permitieron conocer que cuando Carballo regresó a la sede de gobierno le dijo a otras autoridades presentes (y que habían escuchado la entrevista) “Me parece que metí la pata”. Lo que tampoco habría gustado es que ese declaración radial de la funcionaria fuera el titulo, cantado, que acompañó esa misma nota cuando fue replicada en Extra Digital (semanarioextra.com.ar).

En fin, como sea, tanto Supernova, como Extra Digital e incluso Zona Cero, siguen abiertos para todos. El que no quiere venir es por decisión propia, o de otros. Como la intendente, que hace más de un año que está invitada al programa de tv Zona Cero y decide no ir. Y está en todo su derecho. De todas maneras, para ella y para el resto, las puertas siguen abiertas. Evidentemente se sienten mejor y más cómodos yendo a medios en los que tiene un ambiente amigable, controlado, donde hay preguntas pero pocas repreguntas, donde no se ahonda en temas que son escabrosos para la gestión de turno. Y está bien. Es una elección (la de ir o no ir… además de la legislativa!). Para Supernova+Extra+Zona Cero eso poco importa, seguimos adelante.

Pero, evidentemente, esto dice mucho del oficialismo, tanto gestión como campaña. Primero, que no están preparados para lo que que tiene que hacer, confirmado por las palabras de Ibáñez. Segundo, que no tienen la gente necesaria (el armado de lista fue rascar el fondo de olla de un espacio detonado que ya ha implosionado y que por primera vez irá partido a una elección). Y tercero, la campaña…y acá me voy a detener.

Quien les maneja la campaña, si es que hay alguien, no está a la altura y atrasa 15 años. Tiene un gps que sigue tratando de encontrar el norte en el Triangulo de la Bermudas. Se ve en la imagen, en los videos. El atraso visual y de mensaje es de por lo menos 10 años, cuando era los tiempos coloridos de Juntos por el Cambio, la revolución de la alegría, el “somos vecinos” (a propósito: basta de eso, todos lo candidatos son vecinos, los de cualquier espacio), “gente que no viene de la política pero que quiere un 9 de Julio mejor”, candidatos diciendo que son seres humanos, personas que respiran, que laburan de algo como vos como yo, que hacen las compras, en fin, un catálogo de pavadas ya sin efecto. Incluso mencionando consignas y objetivos como “tener un 9 de Julio mejor, más lindo”…a ver, que alguien les avise que son gobierno hace casi 10 años, incluso casi toda la lista YA ES PARTE DE LA GESTIÓN!!!!!!!! Pero sumo una muestra más. En un video de Instagram, una candidata de “Somos” dice literalmente “NO TENGO MUCHOS CONOCIMIENTOS»!!!! Un sin rumbo absoluto. Evidentemente estas cosas demuestran que no hay uno o una (voy a ser inclusivo) con la capacidad de parar la pelota y evitar seguir rodando escaleras abajo hacia los sótanos de incoherencia y de la autoflagelación pública.

Y la ligustrina…la ligustrina de fondo, el copy/paste del “no tengo idea pero esto se hizo hace 10 años y la rompimos”. Los candidatos hablando, parados, con la ligustrina de fondo…10 años de atraso visual y comunicacional. El cerebro (o el Pinky…o ambos) detrás de este disparate muestra que no tiene la menor idea, pero va en sintonia con la realidad del espacio que, y es lo realmente grave, ademas de estar en campaña es el mismo que está a cargo de la gestión. Ya el video de presentación de la lista encendió las alarmas. Un espiritu de estudiantina, de reunión de promo, con sonrisas y mensajes naif, en una realidad de Partido que no da para eso. Repito, no da para eso. Un contexto preocupante para gran parte de la población, en emergencia hídrica y, supuestamente, económica (ahora sí, declarada por decreto…pero solo eso) es no tener la menor idea que son gobierno para mas allá de los límites de la plaza Belgrano, para todo el Partido. No podes estar a las risas como si nada. Ya esperabamos la presentación de buzos, pero en eso, hay que decirlo, los primereó la Libertad Avanza a nivel provincial que uniformó con buzos violetas a propios y a los escapados del casi extinto PRO. No` vamo` a Barilo…!!! Patetico, también para los violetas.

En fin, como sea, las puertas de nuestros medios siguen abiertas. Ahora, si las declaraciones de Carballo fueron el detonante de la decisión del oficialismo para con nuestros medios, cabe preguntarse que harán con Juan Pablo Boufflet y sus declaraciones periodisticas respecto a la situación hidrica en el Partido que tambien fueron titulo: “Estamos más cerca que antes, pero no podemos bajar la guardia”, dicha el mismos dia en el que se presentó un mapa satelital que muestra que el Partido de 9 de Julio es casi totalmente azul, y no por fanatismo a la canción de Cristian Castro, o a la película Avatar, a los Pitufos o por alto consumo de viagra, sino por la cantidad de agua que hay en el distrito. Frase hecha de ocasión, poco pensada que, dada la critica situación hidrica, el panorama llovedor, el agua que sigue aumentando sin lluvias y la poca o nula (de acuerdo a palabras de los propios afectados) respuesta municipal, potencian aun más el ya alto rechazo hacia la gestión y a quienes están en ella. Entonces, también dejarán de ir a ese medio?