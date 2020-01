Asia: De visita por Tailandia

(por Cecilia Lastiri)

Si estás planeando un viaje por la región, seguramente ya habrás escuchado de muchos de los mejores lugares del Sudeste Asiático para visitar, o probablemente ya habrás visto cientos de fotos espectaculares de sitios que te encantaría conocer. El problema llega cuando tienes que dejar unos pocos en tu lista.

Tailandia es el llamado “país de las sonrisas”, lo tiene todo, y merece que le dediques tiempo para empaparte bien de cada sitio.

No por nada, Tailandia es uno de los países más visitados del Sudeste Asiático. A continuación te cuento de algunos de sus mejores lugares.

La capital del reino es uno de esos lugares que a mi parecer, necesitas conocer para comprenderlo. Caótica por naturaleza, Bangkok es una ciudad enorme, llena de atractivos que visitar y sitios que seguramente te dejarán sorprendido y con la boca abierta.

Aunque al principio, la llegada a Bangkok puede causar en el visitante cierto estrés (por el caos, su peculiaridad y el calor), visitarla es muy recomendable para ver la cara principal del pueblo tailandés. Es una ciudad llena de templos, de tradiciones y a la vez llena de fusiones en cuestión gastronómica y tecnológica.

Eso es lo que la hace interesante. Sin duda, Bangkok es un lugar que merece una visita en tu itinerario por el Sudeste Asiático.

Uno de los sitios más concurridos de los últimos años en toda Tailandia es Chiang Mai.

La ciudad amurallada o la perla del norte (como es conocida popularmente), es un sitio mágico que encanta a todo visitante que pasa por ella. Chiang Mai es una ciudad ligera, en la que puedes sentirte como en tu propia casa. Es de esos lugares en los que sientes que todo fluye de forma tranquila.

Se ha convertido en el hogar temporal de muchos extranjeros que llegan a ella, y se quedan a vivir ahí, de los enamorados que quedan. Aquí, podrás hacer actividades de cualquier tipo: Chiang Mai lo tiene todo.

Desde tirolesas o trekkings para los más aventureros, hasta retiros o actividades espirituales. Esta ciudad es un sitio ideal, si quieres descubrir todo lo que el país de las sonrisas significa.

Es uno de los sitios con más historia y cultura del país, y a la vez es un lugar lleno de modernidad, en el que te puedes alejar del caos de la capital.

Puedes pasar aquí fácilmente una semana.

Ayutthaya: Este lugar fue en algún momento, la capital del reino de Tailandia. Actualmente, aquí podrás visitar las ruinas de lo que quedó de esa gloriosa época, que terminó con el desalojo del imperio birmano.

Se convirtió en uno de los mejores lugares para visitar para mí, por su importancia en la historia del país. Mientras recorres cada templo, puedes ir imaginado cómo vivía la gente en esa época, cómo fue el momento de la guerra y quedar impresionado con cada paso.

Cada templo es magnífico y tiene su propia magia. Sin duda, te recomiendo que lo visites si tienes la oportunidad.

Queda muy cerca de Bangkok, por lo que podrás ir en un día y volver.

Koh Tao: Esta isla ubicada en el Golfo de Tailandia, es conocida popularmente como la “isla para bucear” por sus bondades para practicar este deporte.

Aquí podrás bucear y ver muchas especies marinas, y además es uno de los lugares más baratos en el mundo para hacerlo. Si tú no tienes interés en bucear, igual no te pierdas de visitar esta hermosa isla.

Encontrarás playas de impacto, en las que podrás descansar y disfrutar del paisaje. Se convirtió en una de mis islas favoritas del país.

Maya Bay y Phi Phi: Uno de los lugares más visitados de todo el país (si no es que el más visitado), es la playa de Maya Bay. Esta playa se volvió famosa por ser el lugar en el que se grabó la película de “La Playa” de Leonardo DiCaprio.

Desde ahí, la playa recibe a miles y miles de turistas que buscan conocer semejante maravilloso lugar.

Este lugar, está dentro del archipiélago de islas de Phi Phi, que es un conjunto de 6 islas que sin duda, también vale la pena visitar.

Es de las zonas más visitadas de Tailandia, gracias a la espectacularidad de sus playas con aguas turquesas y arena blanca. No te lo pierdas.

Railey: La bahía de Railey es un lugar que en los últimos años ha adquirido mucha fama. Muchos visitantes voltean a ver este lugar, por ser un sitio mucho más tranquilo para poder descansar, sin la locura o fiesta que puedes encontrar en otras islas de Tailandia.

Aquí, la actividad principal es la escalada, gracias a las muchas montañas que la rodean, pero hay muchas más actividades que podrás hacer.

Sus hermosas playas son ideales para descansar y disfrutar.

Koh Lipe: Esta es a mi parecer, una de las mejores islas de Tailandia (es mi favorita acá entre nosotros). Está situada en el mar del Andamán, muy cerca de la frontera con Malasia.

Es una isla pequeña, ideal para literalmente ir a descansar. Lo que me encantó de este lugar, fue que no es tan concurrido, por lo que la cantidad de gente que hallarás no será tanta.

Además, cuenta con playas hermosas que no decepcionan, en las que podrás nadar o hacer otras actividades como kayak o buceo.