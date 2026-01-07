Asado: menos vaca, más pollo y cerdo

La caída del poder adquisitivo durante 2025 mantuvo el consumo de carne bovina por debajo del promedio histórico. Mientras el sector ganadero atraviesa una fase de liquidación, crecen la producción aviar y porcina como respuesta a un cambio forzado en la dieta.

Durante 2025, el consumo de carne vacuna volvió a ubicarse por debajo del promedio de los últimos cinco años, consolidando una tendencia que combina deterioro del salario real, encarecimiento del producto y reconfiguración del mercado interno. La pérdida de poder adquisitivo empujó a amplios sectores de la población a reemplazar el tradicional consumo de carne bovina por proteínas más accesibles, como el pollo y el cerdo.

Ese cambio tuvo efectos directos sobre la estructura productiva del sector ganadero. Entre enero y noviembre de 2025, la producción de carne bovina cayó un 1,9% interanual y quedó 1,4% por debajo del promedio histórico del último lustro. A la par, se profundizó una fase de liquidación de vientres que redujo el stock y encendió señales de alerta en la cadena cárnica.

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la faena bovina alcanzó las 12,4 millones de cabezas en los primeros once meses del año, con una fuerte participación de hembras y una mayor extracción de terneros. Pese a ello, la producción total se mantuvo cercana a los niveles de 2024, impulsada por un aumento en el peso promedio de los animales faenados. La estimación para todo 2025 ronda los 3,1 millones de toneladas de carne con hueso.Desde el sector explican que parte del encarecimiento respondió a estrategias de retención de hacienda por parte de frigoríficos, que compraron animales livianos para engordarlos antes de volcarlos al mercado. “Hubo movimiento, pero la carne no salía”, resumió un productor ganadero con pasado en la función pública, señalando el impacto directo en los precios al consumidor.

El resultado fue un consumo que, si bien mostró una leve mejora interanual, sigue lejos de los valores históricos. El consumo per cápita de carne vacuna se estimó en 48,6 kilos por habitante en 2025, un 3,6% por debajo del promedio de los últimos cinco años.