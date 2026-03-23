Asado lejano: cae el consumo de carne vacuna

Según los últimos datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), el consumo per cápita ha retrocedido a 47,3 kilos anuales, una cifra que marca el punto más bajo de las últimas dos décadas y consolida una tendencia de alejamiento de uno de los pilares de la identidad nacional.

Este descenso no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de factores económicos y climáticos que han presionado tanto la oferta como la demanda. La prolongada sequía que afectó al país entre 2021 y 2024, sumada a inundaciones en regiones clave, obligó a muchos productores a la venta anticipada de hacienda y deterioró el stock de madres, reduciendo drásticamente la cantidad de animales disponibles para la faena.

En el mostrador, el impacto se traduce en precios que suben por encima del promedio general de la inflación. En el último año, el valor del animal en pie registró un alza interanual del 72,7%, alcanzando su mayor precio relativo en 15 años. Para el consumidor promedio, cuyo poder adquisitivo se ha visto erosionado, la carne vacuna ha dejado de ser una opción cotidiana para convertirse, en muchos hogares, en un artículo de ocasión o de lujo.





Mientras el consumo interno languidece, el sector exportador muestra una dinámica opuesta. Las ventas al exterior han ganado protagonismo, captando una porción cada vez mayor de la producción nacional. Lo que antes se destinaba casi íntegramente al mercado doméstico —con picos de participación del 94% hace una década— hoy apenas roza el 70%, impulsado por una demanda internacional firme y precios globales atractivos.

Ante este escenario, los hábitos alimentarios están mutando. Las carnicerías reportan un desplazamiento hacia cortes más económicos, como la carne molida, o la sustitución definitiva por otras proteínas como el pollo y el cerdo. Economistas y sociólogos debaten si se trata de una crisis coyuntural o si Argentina está asistiendo al final de una era en su cultura gastronómica.