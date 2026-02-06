AS33, la dosis justa de rock

Esta sábado hay encuentro de rock con la banda local AS33 haciendo de anfitriona en una noche que los va a tener como número principal. Además, serán de la partida el duo “Jinetes en la Tormenta” y la banda “Maymun”. Esto será a partir de las 20 30 en Buenavista, en la calle Edison.

AS33 tiene a Joaquín Lacasa en voz, Martin Barreto y Germán Utello en guitarras, Mariano Acuña en bajo y Juan Martín Bravo en batería.

Justamente, el baterista y Utello estuvieron en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) contando los detalles de esta noche de rock que va a ser el comienzo musical del año para AS33.