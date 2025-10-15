AS 33 rockea en Food

Se sabe que las noches de los jueves en Food son para maridar las cosas ricas de la carta del lugar con variadas propuestas musicales. Y esta semana se viene algo para paladares intensos. AS 33 se va a presentar con su repertorio de reversiones de temas de hard rock nacionales e internacionales. Martin Barreto, uno de los guitarristas de este quinteto estuvo en “Un Plan Perfecto” anticipando los detalles de esta presentación que también se viene con alguna sorpresa bajo la manga.