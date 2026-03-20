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Arrancó la competencia para el básquet de Atlético

El pasado fin de semana comenzó el torneo de la Liga de Básquet de Chivilcoy, por lo cual debutaron todas las categorías del Club Atlético 9 de Julio. Además, el femenino también puso primera, pero en la Liga de Junín. A partir de este año, y tras la salida del chivilcoyense Gonzalo Ledesma (después de seis años), el coordinador general será Andrés Pastori.

Eugenia Fons y Juan Pablo Merico, miembros de la subcomisión, se acercaron al estudio de Supernova 97.9 para contarnos acerca de este año de transición y también actualizarnos acerca de las obras que se están realizando en el estacionamiento (al lado del gimnasio Ernesto Báncora), sitio en el que se realizará una cancha de básquet al aire libre.
Las categorías masculinas de inferiores enfrentaron a Sportivo 25 de Mayo (que no presentó U17), mientras que el femenino jugó con Los Indios de Junín. La primera debutó con una derrota por 123 a 28 ante Racing de Chivilcoy, un equipo que actualmente compite en la Liga Nacional. El próximo sábado, los chicos viajarán a Bragado para jugar con Millonarios.

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