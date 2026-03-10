Arrancó Expoagro con fuerte presencia política

Bajo un cielo despejado que parece dar una tregua tras años de inestabilidad climática, el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás abrió sus puertas este martes para dar inicio a Expoagro 2026. La megamuestra, que celebra dos décadas como el epicentro de los agronegocios en la región, ha logrado reunir a más de 700 expositores en un despliegue que combina la potencia tradicional de la maquinaria agrícola con la frontera de la digitalización. El corte de cinta inaugural estuvo marcado por un fuerte componente político y un reclamo que sobrevoló cada discurso: la presión impositiva sobre el sector. El secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, reconoció la necesidad de avanzar hacia una reducción de las retenciones a las exportaciones, aunque supeditó cualquier movimiento a la «responsabilidad fiscal» del Gobierno nacional. Esta cautela oficial contrasta con las expectativas de los productores, quienes, según los principales diarios nacionales, esperaban anuncios más agresivos en una campaña donde los costos operativos siguen siendo el principal desafío.



La escena política se completó con la presencia de gobernadores y referentes de diversos espacios. El mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, aprovechó la vidriera para subrayar que su provincia representa el «trabajo frente a la especulación», mientras que el intendente anfitrión, Santiago Passaglia, buscó posicionarse con un discurso «anti grieta», enfocando la gestión en la productividad por sobre las disputas ideológicas. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estuvo en la cena del lunes, reafirmando el carácter estratégico que la muestra tiene para la provincia de Buenos Aires. En la misma mesa estuvo el ex presidente Mauricio Macri quien, a diferencia del gobernador bonaerense, también fue parte del corte de cinta inaugural en la mañana del martes.



En el plano económico, la feria se perfila como un «Black Friday» del agro. La oferta de financiamiento es, una vez más, el motor de la muestra. Doce entidades bancarias han desembarcado con líneas de crédito a tasas competitivas, buscando captar el interés de productores ávidos por renovar flotas de tractores y cosechadoras que incorporen inteligencia artificial. La irrupción de las AgTech es absoluta: desde drones que operan en enjambre hasta plataformas de trazabilidad de carbono, la tecnología ya no es un accesorio, sino el eje central de la competitividad argentina.

El sector ganadero ha reclamado un protagonismo histórico en este vigésimo aniversario. Con remates que prevén la comercialización de más de 160.000 cabezas y la participación de las principales asociaciones de razas bovinas, la ganadería busca acortar la brecha con la agricultura en términos de inversión y visibilidad mediática. Mientras los visitantes recorren los 12 lotes de cultivos en pie y los espacios de innovación, el clima de negocios se mantiene en una tensa calma. La industria celebra la estabilidad de las condiciones meteorológicas actuales, pero mira de reojo el horizonte de las políticas públicas. Como señalaron analistas en los auditorios del predio, Expoagro 2026 no es solo una exhibición de fierros y semillas; es el termómetro de un país que busca en la tierra el combustible para su recuperación económica.